Medicament anti-fumat promovat in Romania, retras de pe piata pentru ingrediente cancerigene

Conform Reuters, compania farmaceutica Pfizer a retras de pe piata americana toate loturile de Chantix – un medicament destinat persoanelor care ar vrea sa se lase de fumat, deoarece s-a descoperit ca acesta contine concentratii ridicate de substante cancerigene numite nitrozamine.

In Romania, medicamentul este comercializat sub numele de Champix. Conform articolelor aparute in presa, Champix este recomandat fumatorilor care apeleaza la programul national Stop Fumat, fiind decontat de catre statul roman.

Unul dintre promotorii tratamentului cu Champix a fost doctorul pneumolog Magdalena Ciobanu, din postura de coordonator al programului Stop Fumat. Incepand cu anul 2008, doamna doctor a jucat un rol activ in promovarea acestui tratament, facand obiectul mai multor articole de presa

Colaborarea stransa a continuat pana recent, doamna Magdalena Ciobanu indemnand fumatorii care doreau astfel de tratamente decontate de stat sa se grabeasca, deoarece stocurile erau limitate.

In prezent, Magdalena Ciobanu este directorul general al Directiei Generale de Asistenta Medicala, Medicina de Urgenta si Programe de Sanatate Publica din cadrul Ministerului Sanatatii. Ea ocupa aceasta functie din martie 2021, fiind singurul candidat admis in cadrul unei selectii de dosare. La vremea respectiva, procesul prin care a fost numita in functia de director general a ridicat multe semne de intrebare, deoarece anuntul Ministerului Sanatatii referitor la inceperea selectiei a fost publicat in data de 18 martie 2021, cu termen de inscriere pana a doua zi la ora 13:00.