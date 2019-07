Mediterana, Marea Neagra si Orientul Mijlociu - un butoi cu pulbere nucleara!

Alegerile prezidentiale de la Bucuresti vor depinde si de evolutia conflictelor din proxima vecinatate a Romaniei. Desi pentru unii poate parea departe Mediterana si Orientul Mijlociu sunt acum mai aproape ca oricand. In acest moment suntem cel mai probabil punct de un nou razboi nuclear de la cel de al doilea razboi mondial. Criza rachetelor din Cuba din vremea lui Kenedy sau joaca de-a arma nucleara cu Coreea de Nord reprezinta episoade marunte fata de probabilitatea folosirii armei nucleare de catre Iran. Joaca de-a Dumnezeu si batalia barbara pt resurse a Marilor Puteri in Orientul Mijlociu a transformat aceasta regiune intr-un tinut mistuit de razboaie si conflicte. Exploatarea ranilor vechi de mii de ani (de catre mai marii lumii) intre popoarele acestor locuri a condus la iminenta unui razboi pe care astazi nu-l mai pot controla. Iranul nu este Irakul iar Israelul este mai puternic si inarmat decat oricand. Turcia cumpara S-400 de la Rusia in timp ce gestioneaza una dintre cele mai mari baze NATO din lume. Siria este un non-stat dupa "gluma" cu Daesh care au fost folositi de toata lumea intr-un razboi al dictatorilor si al profitorilor. Arabia Saudita cumpara armament cu care poate ataca intreaga Europa de la SUA, Yemen este sters de pe fata pamantului, Palestina primeste mai mult sprijin decat oricand politic si militar din partea majoritatii statelor arabe. Cu alte cuvinte toate premisele pentru un razboi regional si poate chiar global. Din pacate, ce nu observ la decidentii europeni este ignorarea dimensiunii regiunii ce va fi afectata. Lejeritatea cu care liderii europeni lasa sau alimenteaza tari sau factiuni din regiune in pornirea acestui razboi. Un bombardament nuclear asupra Israelului la un loc cu un atac nuclear al SUA asupra Iranului va declansa cel mai distrugator razboi din '45. Implicarea Rusiei la randul ei prin mutarea flotei in Mediterana si Marea Neagra ne arata ca se pregateste si ea strategic si cinic sa "fructifice" un potential razboi in regiune pt cresterea influentei sau confruntarea cu SUA pe un alt teritoriu decat al lor. Hazardul este cel care acum inca ne fereste de inconstienta si fanatismul liderilor iranieni sau incapatanarea liderilor israelieni la negocieri pt pace in regiune. Din pacate razboiul este mult mai probabil si va lovi mult mai aproape de Romania decat credem.

