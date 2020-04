Mesajul Ambasadorului...

În preajma Sfintelor Sarbatori de Pasti, Ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, a adresat un mesaj romanilor ce traiesc in Marea Britanie.

Astfel, in contextul pandemiei Coronavirus COVID - 19, Ambasadorul Romaniei la Londra a subliniat faptul ca ne aflam cu totii intr-un moment extrem de complicat, afirmand ca `Forta unei natiuni se bazeaza si pe capacitatea noastra, a tuturor, de a intelege ca mai ales in asemenea momente trebuie ajutat cel care este in nevoie.`

Acesta a facut inca un apel tuturor romanilor din UK de a nu pleca in Romania pentru a petrece Sarbatorile Pascale, indrumandu-i sa transmita familiilor si prietenilor din tara, de acasa, un gand frumos, acela de a se reintalni in curamd.

Ambasadorul a transmis importanta contribuirii tuturor la efortul neobosit de stopare a raspandirii Coronavirus, importanta respectarii recomandarilor si instructiunilor autoritatilor britanice si romane. `Fac un apel inca o data, si le spun direct, sa nu se incumete la o astfel de calatorie. Dupa cum stiti, in Romania a fost decretata starea de urgenta, zborurile spre si dinspre Marea Britanie au fost suspendate, iar cei care sosesc in Romania sunt plasati in carantina institutionalizata 14 zile. Statele de tranzit aplica restrictii, reglementarea acestor restrictii se schimba de la o zi la alta. Nu va angajati intr-o asemenea aventura, punandu-va in pericol pe dumneavoastra si familiile dumneavoastra.` Dan Mihalache a rugat romanii sa ramana in locuinte, urmand instructiunile privind distantarea sociala venite de la Guvernul britanic..

Ambasadorul Romaniei la Londra a reamintit romanilor paginile de internet www.ambasada-romaniei.co.uk si www.londra.mae.ro, dar si a Guvernului de la Londra, www.gov.co.uk unde pot accesa pachetele de masuri de protectie sociala ce sunt puse la dispozitie in aceasta perioada greu incercata si pentru economie.

Speranta Anghel