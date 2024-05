MetaWealth și One United Properties semnează un acord-cadru de 20 de milioane de euro

Start-up-ul fintech MetaWealth şi One United Properties anunță un acord-cadru de 20 de milioane Euro pentru apartamente de închiriat, ceea ce va oferi investitorilor MetaWealth acces la proiecte rezidențiale premium construite de dezvoltatorul imobiliar nr. 1 din România.

MetaWealth va lista trei noi active pe platforma fintech. Primul activ, format din 31 de apartamente în proiectul rezidențial exclusivist One Lake District, a fost listat pe 7 mai. Cu o valoare totală estimată a investiției de 5,5 milioane Euro, MetaWealth preconizează că investiția va genera un profit de 36% în 18 luni. MetaWealth intenționează să păstreze apartamentele pentru închiriere pe termen lung.

Michael Topolinski, co-fondator și Președinte MetaWealth, spune: „Acesta este un acord de referință pentru piața imobiliară din România, care validează modelul de tokenizare pe care MetaWealth îl implementează cu succes de mai bine de un an, pe unele dintre cele mai profitabile piețe imobiliare din Europa”.

Richard McLaughlin-Duane, co-fondator MetaWealth și Managing Director, Assets & Partnerships, adaugă: „MetaWealth oferă dezvoltatorilor locali un cadru global în care să își prezinte activele și oferă investitorilor individuali din întreaga lume acces la oportunități altfel inaccesibile pe piețe imobiliare profitabile. Suntem încântați că One United Properties se alătură misiunii noastre de a revoluționa investițiile imobiliare. Cred că parteneriatul nostru duce piața din România la următoarea etapă de dezvoltare”.

Victor Căpitanu, co-fondator și co-CEO One United Properties, spune: „În baza strategiei noastre de dezvoltare, îmbrățișăm tehnologiile emergente pentru a diversifica și mai mult portofoliul nostru de cumpărători și investitori. MetaWealth este un fintech dinamic, care și-a construit, în doar un an, un portofoliu impresionant de investitori din întreaga lume, atât ca număr, cât și ca diversitate, și avem încredere că parteneriatul nostru ne va oferi un avantaj competitiv pe o piață globală tot mai digitalizată”.

One Lake District este un complex rezidențial exclusivist situat pe malul lacului Plumbuita din București, care va oferi apartamente moderne, priveliști uimitoare pe malul lacului, principii sustenabile, design inovator și o varietate de servicii integrate.

Garrett Rocca, un investitor cu experienţă din Canada, spune: „Aștept cu nerăbdare să investesc prin MetaWealth în proiectul unuia dintre cei mai de încredere dezvoltatori din România. Lansarea activelor One United Properties pe platformă este o veste extraordinară, deoarece adaugă un nou palier de active valoroase, calitative și profitabile ce devin astfel accesibile investitorilor individuali ca mine. Plafonul meu investițional actual este limitat la 25.000 de euro, ceea ce nu acoperă investiția totală necesară pentru a cumpăra un apartament întreg în One Lake District, dar ca investitor MetaWealth, mă pot bucura de beneficiile unui activ imobiliar One United fără să fie nevoie să îl cumpăr 100%”.

Cu o prezență puternică în București, Marbella și Dublin, MetaWealth conectează dezvoltatorii cu cumpărători individuali și investitori din întreaga lume, prin integrarea tehnologiei de ultimă generație, a expertizei globale în domeniul imobiliar și a înțelegerii de neegalat a pieței. MetaWealth își va deschide biroul central din Londra în luna iulie.

De la lansarea sa în luna martie a anului trecut, platforma revoluționară de investiții a vândut cu succes apartamente tokenizate în valoare de peste 13 milioane USD. Platforma fintech explorează în mod activ noi oportunități de investiții, concentrându-se pe active imobiliare premium evaluate între 4 și 10 milioane USD pe piețe profitabile precum Spania, Grecia și Italia.