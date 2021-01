Meteorologii somează turiștii: risc foarte mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Bucegi

Meteorologii avertizează că este risc foarte mare, de gradul cinci, de producere de avalanşe la peste 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş şi de gradul patru, la aceeaşi altitudine, în Munţii Bucegi, informează Agerpres.

Riscul foarte mare de avalanşe, de gradul cinci, din Munţii Făgăraş, vizează zona turistică Bâlea Lac, unde zăpada măsoară peste doi metri jumătate. Sub 1.800 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, riscul de avalanşe este mare, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci.

Salvamontiştii recomandă turiştilor să nu se aventureze în zona înaltă din Munţii Făgăraş, tocmai din cauza pericolului declanşării de avalanşe.

"În urma ninsorilor din ultimele ore a fost emisă o avertizare de avalanşă de grad 5 din 5 la altitudini de peste 1.800 metri in Făgăraş, iar sub 1.800 metri este gradul 4. SPJ Salvamont Sibiu recomandă turiştilor să nu se aventureze în zone montane, să evite drumeţiile cât şi practicarea sporturilor de iarnă in aceste zone", a anunţat Salvamont Sibiu.

În masivul Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul de avalanşe este mare, de gradul patru, iar sub această altitudine este de gradul trei pe o scară de la unu la cinci.