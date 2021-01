Metoda de testare care îi poate readuce pe copii în sălile de clasă. Marius Marinoff: Are o sensitivitate de 100% si sensibilitate de 94%

La finalul saptamanii trecute a fost prezentata in premiera absoluta in Romania, dar si in alte state din Uniunea Europeana o metoda de testare care poate readuce copiii in clase.

Este vorba despre un test rapid de depistare a virusului SARS-CoV-2 in organism in doar 10 minute, noninvaziv! Un test produs de firma PCL din Coreea de Sud care se bazeaza pe saliva, care are o specificitate de 100% si o sensibilitate de 100%. Un test pe care orice copil l-ar putea face!

Marius Marinoff: "Un test care se bazeaza pe sputa, pe saliva, care are o sensitivitate de 100% si sensibilitate de 94%"

Testul a fost prezentat de Marius Marinoff in unei emisiuni TV, in cadrul acesteia fiind expuse avantajele accesarii unor astfel de teste. Astfel cum a precizat Marius Marinoff in cadrul emisiunii, este chestiune de zile pana cand aceste teste vor ajunge in Romania si vor putea fi accesate la scara larga.

Din nefericire insa, autoritatile nu iau in considerare alocarea unor fonduri pentru testarea in masa, care ar permite redeschiderea scolilor, focusandu-se in schimb pe campanii media de indemnare la vaccinare. Din informatiile pe care le avem, testarea in masa nu se doreste nici pentru ca, desi Romania a imprumutat zeci de milioane de euro prin Ministerul Finantelor condus de actualul premier Florin Citu, s-ar fi ajuns intr-o situatie economica atat de grava incat inclusiv deschiderea scolilor poate reprezenta un efort financiar greu de suportat pentru Guvernul Citu.

Austria, spre exemplu, a anuntat deja ca va oferi saptamanal, gratuit, teste anti-covid-19 care permit ca tampoanele de recoltare sa nu fie introduse adanc in nas, ci doar unul, doi centimetri, cu un rezultat vizibil in 15 minute. "Testarea este intr-adevar singura solutie pentru a depasi acest moment dificil pana cand vom avea o acoperire vaccinala ridicata", a punctat ministrul Educatiei austriac Heinz Fassmann intr-o conferinta de presa sustinuta la Viena.

Testul bazat pe saliva, o premiera in Europa

Romania insa are posibilitatea de a accesa o modalitate de testare deloc invaziva, prin saliva, care va permite citirea rezultatului testului in circa 10 minute: "La finalul lunii noiembrie, compania din Coreea de Sud PCL, care este una dintre cele mai mari companii de research & development au facut un test care se bazeaza pe sputa, pe saliva, care are o sensitivitate de 100% si sensibilitate de 94%. Adica, ce o sa facem si cum functioneaza acest test? Nu ne da rezultatul in cinci minute, ni-l da in 10, dar este noninvaziv. Adica nu trebuie sa ne introducem niciun bat, niciunde. Nu trebuie sa vina un cadru medical care sa ne testeze.

Acest test nu exista astazi in Romania, urmeaza sa vina aproximativ in 7-20 zile. Este in faza de certificare, urmeaza ca luni (4 ianuarie) sa se depuna documentatia la ANMDMR, practic autoritatea care vine si certifica aceste teste. Noi le-am adus pentru ca am considerat ca dupa testare se poate da drumul la scoala. Copii care nu mai reusesc sa aiba contact unul cu celalalt, care nu mai reusesc sa ajunga sa fie impreuna la scoala cu cadrul didactic care sa ii simta. Nu in spatele unui ecran rece", a precizat Marius Marinoff in emisiunea de la Realitatea Plus.

Invitat in platou, avocatul Florin Constantin Durgheu a remarcat, la randul sau, importanta acestui test, subliniind necesitatea ca acesta metoda de testare neinvaziva sa fie gratuita: "Acest test trebuie sa fie gratuit. Pana acum, stim prea bine, 350 lei costa o testare anti-covid".

Ideea avocatului Durgheu a fost completata de interventia medicului Tudor Ciuhodaru care a punctat ca "este un paradox ca testele sunt scumpe, iar vaccinul este gratuit".

Extrem de important, acest test care este unic pe piata din Europa, a fost deja certificat de Comisia Europeana, Marius Marinoff precizand ca este deja uzitat in Elvetia, chiar si la participarea la evenimente sociale: "Acest test a fost certificat de catre Comisia Europeana la inceputul lunii decembrie. Noi, datorita faptului ca un prieten bun de-al nostru, pentru a participa la un spectacol in Elvetia a fost pus sa faca acest test, am aflat de existenta lui. Am pus mana pe telefon, am sunat in Coreea de Sud, am avut ocazia ca pana la ora 23.48 sa stau de vorba cu CEO-ul companiei PCL care este o companie cotata la Bursa din Coreea de Sud, este considerata ca parintele testelor PCR. Vorbim de seriozitate. Acest test este omologat in Europa. Noi in momentul de fata o sa depunem documentatia si daca ANMDR se misca repede...".

De asemenea, medicul Tudor Ciuhodaru a vorbit despre eficienta testarii in masa, amintind totodata despre efcienta anticorpilor monocronali:

"Este planul B pe care il spun de la inceputul acestei pandemii. Principiul este foarte clar. Testam, izolam si mergem mai departe, ne vedem de viata noastra. Sunt trei principii clare pentru controlul unei pandemii. Aceasta testare si izolare a celor pe care ii depistam pozitivi, iar pe de alta parte putem lua in calcul si aceasta imunizare. Ati mai auzit ceva despre medicamente, despre anticorpii monocronali? Eu cred ca o solutie care trebuie continuata este cea folosita de presedintele SUA, foarte eficienta, anticorpii monocronali pot sa fie de viitor".

Deloc de neglijat este si aspectul legat de imposibilitatea testarii unor persoane cu afectiuni, care face ca acest test bazat pe saliva sa poata reprezenta salvarea pentru redeschiderea scolilor si in definitiv revenirea la normal. In acest sens, Marius Marinoff a dat exemplul unor copii cu probleme medicale care pot refuza sa fie testati covid, desi au nevoie in acelasi timp de tratament:

"Unul dintre bunii mei prieteni are un copil autist care are 16 ani. Acesti copii autisti au nevoie de o ingrijire continua. Problema este ca acest copil nu accepta sub nicio forma sa i se faca testul covid, ca atare nu putea sa isi continue tratamentul. Ganditi-va ce inseamna acest test neinvaziv care se nasc cu anumite probleme. Copiii autisti sunt doar o parte dintre cei despre care discutam, mai sunt si alte persoane care au alte diverse probleme".