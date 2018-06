Mihaela Buzărnescu, după ce a eliminat-o pe Elina Svitolina, pentru a doua oară într-o lună: 'E o onoare că joc împotriva ei'

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu a declarat, vineri, după calificarea în semifinalele turneului de la Birmingham, că a avut două săptămâni extraordinare şi că pentru ea este o onoare faptul că a ajuns la nivelul de acum, la care întâlneşte adversare foarte bune.

“Sunt foarte mulţumită de cum am jucat astăzi. Am reuşit să mă concentrez şi să joc bine. Am avut două săptămâni extraordinare. Elina este o jucătoare mare şi pentru mine este o onoare că am ajuns la acest nivel, să joc împotriva unor sportive ca ea. Încerc să abordez fiecare meci ca pe unul normal şi să îmi fac jocul. Am jucat atât de puţin pe iarbă în cariera mea, este bine, cu adevărat. Nu m-am gândit niciodată... dar poate că este un plus pentru mine faptul că am acest dar (n.r. - de a fi jucătoare de mâna stângă). În ţara mea se obişnuieşte ca dacă eşti stângace să te oblige să scrii cu mâna dreaptă, să joci cu mâna dreaptă. Tatăl meu nu i-a lăsat pe antrenori să facă asta. Şi sunt mulţumită acum!”, a spus Buzărnescu, potrivit wtatennis.com.

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a eliminat-o, vineri, pe sportiva ucraineană Elina Svitolina, numărul 5 WTA şi favorită 2, în sferturile de finală ale turneului de categorie Premier de la Birmingham. Buzărnescu s-a impus cu scorul de 6-3, 6-2, într-o oră şi 11 minute.

Mihaela Buzărnescu şi Svitolina au fost adversare şi în turul trei la Roland Garros, la 1 iunie, când învingătoare a fost tot românca, scor 6-3, 7-5.

