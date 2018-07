MApN - anunț chiar în ziua Summitului NATO de la Bruxelles: Cât a cheltuit România pentru apărare în anul 2017

Ministerul Apărării precizează, într-un răspuns la o interpelare a liderului PMP, Eugen Tomac, că România a cheltuit 1,81% din PIB pentru apărare în 2017, potrivit execuției bugetare pe acel an, în contextul în care țara noastră s-a angajat să aloce 2% din PIB, a anunțat parlamentarul pe Facebook.

"România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017 Președintele Trump ne-a reamintit că Europa are nevoie de SUA pentru a-și asigura securitatea. România are nevoie, mult decât oricine, de SUA. Avem nevoie de garanții reale de securitate deoarece suntem granița de est a UE și NATO. Președintele Trump va cere astăzi tuturor statelor europene membre NATO să-și respecte angajamentele militare fata de organizație. Am vrut să știu dacă Guvernul condus de PSD și-a respectat angajamentele asumate și reafirmate atât la Washington, cât și la Bruxelles, cu privire la alocarea a 2% din PIB pentru apărare. În 2017, an în care putem ști exact cât am cheltuit, nu am respectat un angajament care ține de demnitatea statului și de reputația noastră între statele membre NATO. Conform răspunsului pe care l-am primit de la ministrul Apărării, Mihai Fifor, România a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru apărare în 2017", a afirmat deputatul PMP, Eugen Tomac, pe Facebook.

La sfârșitul lunii martie, parlamentarul PMP a adresat o interpelare ministrului Apărării, Mihai Fifor, în care îl întreba cât la sută din PIB a cheltuit instituția în anul 2017 și care au fost investițiile în domeniul apărării, în contextul în care coaliția de guvernare PSD-ALDE și-a asumat alocarea a 2% din PIB pentru apărare, în intervalul 2017-2027.

Răspunsul Ministerului a venit o lună mai târziu în care i s-a transmis președintelui PMP, Eugen Tomac, că instituția a cheltuit în anul respectiv peste 14 miliarde de lei, însemnând 1,81% raportat la PIB.

"Urmare Acordului politic national privind creșterea finanțării pentru Apărare, convenit de Președinție cu partidele politice din România în luna ianuarie 2015, anul 2017 este primul an când alocațiile bugetare pentru Ministerul Apărării Naționale (M.Ap.N.) au atins pragul de 2% din PIB, ceea ce a asigurat o bază solidă pentru dotarea forțeilor armate cu echipamente de luptă modern și interoperabile, în vederea îndeplinirii misiunilor stabilite și a angajamentelor asumate față de NATO, UE și partenerii strategici. Execuția bugetară pe anul 2017 a fost de 14,764 miliarde lei, ceea ce reprezintă 1,81% raportat la Produsul Intern Brut comunicat de Comisia Națională de Prognoză la data elaborării bugetului M.Ap.N pe anul 2017 (815,2 mld. lei)", se arată în răspunsul ministrului Mihai Fifor.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis participă în perioada 11-12 iulie la Summitul Alianței Nord-Atlantice care se va desfășura la Bruxelles, Belgia.

Membrii NATO şi-au luat angajamentul de a aloca 2% din PIB apărării, obiectiv ce trebuie îndeplinit până în anul 2024. Preşedintele american Donald Trump a admonestat, marți, din nou ţările membre NATO pe tema contribuţiilor la organizaţia de securitate, amintind că Uniunea Europeană (UE) are un excedent comercial faţă de SUA. În replică, președintele Consiliului European, Donald Tusk, a criticat atitudinea lui Donald Trump față de aliații europeni ai Statelor Unite, îndemnându-l pe acesta să respecte aliații țării sale, informează postul CNBC.