Mihai Tudose: Am votat bazându-mă pe ce ştiu că trebuie să fie un preşedinte

Parlamentarul european Mihai Tudose (Pro România) a declarat duminică, după ieşirea de la o secţie de votare din oraşul brăilean Ianca, unde a votat pe liste suplimentare, că opţiunea sa a avut la bază propria imagine despre cum ar trebui să fie un preşedinte al României potrivit Agerpres.

"Am votat bazându-mă pe ce ştiu că trebuie să fie un preşedinte. Mi l-am imaginat şi în fruntea CSAT-ului şi în relaţiile externe şi în relaţiile cu românii şi am votat în consecinţă", a declarat Tudose.Europarlamentarul a precizat că are speranţa că românii vor ieşi în număr mare la vot, semn că în România are loc o schimbare de generaţii."Am speranţa că românii vor veni în număr mare la vot şi că vor alege înţelept. Sunt optimist, pentru că am văzut că prezenţa este destul de mare şi în Diasporă şi aici, în ţară. Poate e un semn că România intră într-o nouă epocă, cu schimbare de generaţii, mai dedicată acestui act democratic, care este o dată la cinci ani şi eu zic că merită efortul", a spus Tudose