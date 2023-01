Mijlocașul Andrei Tîrcoveanu a semnat cu FC Argeș

Clubul de fotbal FC Argeş l-a transferat, joi, pe mijlocaşul Andrei Tîrcoveanu, care a evoluat în prima parte a sezonului pentru FC Botoşani, informează gruparea piteşteană pe site-ul său oficial.

"FC Argeş a ajuns la un acord pentru 1 an şi 6 luni cu fotbalistul Andrei Costin Tîrcoveanu. Mijlocaşul în vârstă de 25 de ani, originar din Bucureşti, a evoluat în prima parte a acestui sezon la FC Botoşani. Tîrcoveanu a îmbrăcat tricoul moldovenilor în 12 partide, reuşind o pasă de gol. El este un fotbalist polivalent, putând fi folosit atât ca mijlocaş central, dar şi în spatele vârfului", se menţionează pe site-ul citat.

Mijlocaşul a declarat că unul dintre motivele pentru care a acceptat să semneze cu gruparea piteşteană este şi faptul că va colabora din nou cu antrenorul Marius Croitoru, potrivit Agerpres.

"FC Argeş este o echipă cu tradiţie în fotbalul românesc, o echipă cu suporteri frumoşi. Sper să contribui şi eu la îndeplinirea obiectivelor din acest sezon, adică accederea în play-off şi să ajungem cât mai sus în Cupa României, poate chiar să o câştigăm. Personal îmi doresc să joc cât mai mult, să arăt ce pot pentru că deja am o vârstă, nu mai sunt un copil şi cred că ar fi cazul să 'explodez'. Unul dintre motivele pentru care am ales să semnez a fost şi Marius Croitoru, antrenor cu care am lucrat la FC Botoşani. Sper să facem o echipă frumoasă aici", a spus Tîrcoveanu.

În cariera sa, fotbalistul a mai evoluat la formaţiile Dinamo Bucureşti, Gaz Metan Mediaş, Viitorul Constanţa şi Concordia Chiajna.

Andrei Tîrcoveanu este al doilea transfer realizat de FC Argeş în această pauză competiţională după fundaşul central croat Mario Zebic.