Militanții palestinieni pregăteau un eveniment care să provoace haos total în Londra

"Activişti din grupul Palestine Action ar fi intenţionat să atace Bursa de Valori din Londra luni, 15 ianuarie, dimineaţa provocând pagube şi blocând accesul în clădire pentru a împiedica deschiderea acesteia", a detaliat poliţia într-un comunicat dat publicităţii duminică seara.

Scotland Yard a deschis vineri o anchetă după ce a fost avertizat de un jurnalist al tabloidului Daily Express, care se infiltrase în grupul militant.

Au fost arestaţi duminică un bărbat de 31 de ani şi două femei de 28 şi 26 de ani la Liverpool, o femeie de 29 de ani şi un bărbat de 23 de ani la Londra, precum şi un bărbat de 27 de ani la Brighton, sub suspiciunea de "conspiraţie pentru a cauza daune penale". Toţi erau încă în arest duminică seara.

Potrivit jurnalistului Daily Express, activiştii plănuiau să se lege de intrarea în Bursă cu lacăte la gât, să se închidă în clădire şi să o mânjească cu vopsea roşie şi bancnote false.

Palestine Action se descrie ca o "reţea de acţiune directă" al cărei scop este de a denunţa "complicitatea britanică" cu statul Israel.

"Bursa de la Londra colectează miliarde de lire sterline pentru regimul de apartheid israelian (...) şi tranzacţionează acţiuni ale producătorilor de arme care susţin genocidul poporului palestinian", a revendicat grupul pe reţeaua socială X (fostă Twitter).

Gruparea a realizat mai multe acţiuni de la începutul războiului pe 7 octombrie, provocat de atacul fără precedent al mişcării palestiniene Hamas pe teritoriul israelian şi care a dus la un răspuns sângeros în Fâşia Gaza.

În octombrie, el a acoperit faţada sediului BBC din Londra cu vopsea roşie, acuzând grupul audiovizual public că are "sânge pe mâini" din cauza modului în care reflectă războiul.

Scotland Yard a spus că încercarea eşuată face parte dintr-o "săptămână de acţiune" a grupului împotriva instituţiilor britanice şi că poliţia va depune toate eforturile "pentru a face faţă oricărei perturbări în zilele următoare".

Six people have been arrested by detectives investigating a plot to disrupt the London Stock Exchange.



The six - all members of Palestine Action - were arrested in Liverpool, London and Brighton today.



They remain in custody.https://t.co/mwwIQXhkQj