Mineri blocaţi în subteran după o alunecare de teren ies pe neaşteptate din moloz, nevătămaţi (video)

Accidentele miniere sunt frecvente în uriaşa ţară din Africa Centrală, în special în cazul minelor de dimensiuni mici, neoficiale, precum cea din provincia Kivu de Sud care s-a prăbuşit sâmbătă în urma ploilor torenţiale, informează Agerpres.

În înregistrarea video poate fi văzut un bărbat care stă în echilibru precar pe o pantă abruptă şi sapă disperat cu o cazma în timp ce alţii stau pe margine, urmărind scena. Dintr-o dată, un miner iese din moloz şi alunecă pe versant, iar martorii izbucnesc în urale.

Salvatorul este înlocuit de un altul care îndepărtează grăbit molozul cu mâinile goale, ferindu-se totodată de pământul şi de pietrele care alunecă pe versant. Un alt miner iese imediat la suprafaţă, urmat apoi de alţii. În total, în două minute nouă bărbaţi au ieşit în viaţă, sănătoşi.

Reuters a verificat înregistrarea video, care a fost distribuită pe scară largă pe reţelele sociale.

Nerespectarea procedurilor de siguranţă şi lipsa echipamentului adecvat se află la originea frecventelor prăbuşiri ale tunelelor din minele din Republica Democrată Congo, minerii care rămân prinşi în subteran având şanse mici de supravieţuire, informează Agerpres.

Operaţiunile de salvare au început la scurt timp după incidentul de sâmbătă. "Am mobilizat rapid oamenii pentru a curăţa molozul care bloca intrarea. Era în dimineaţa zilei de sâmbătă... când au reuşit să salveze aceste nouă persoane", a declarat prin telefon pentru Reuters reprezentatul societăţii civile locale, Crispin Kayuka.

Doi mineri au murit într-un incident similar care a avut loc într-o mină neoficială din apropiere, la începutul lunii martie.

