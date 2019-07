Secretarul de stat pentru relaţii bilaterale şi afaceri economice în spaţiul global, Monica Gheorghiţă, a inaugurat, sâmbătă, la Poiana Braşov, cea de-a XXVI-a ediţie a Cursurilor internaţionale "Nicolae Titulescu" pentru tineri diplomaţi, potrivit Agerpres.

Tema din acest an este "Diplomacy and leadership: what role for EU in the 21st Century?", până în prezent luând parte la aceste cursuri peste 650 de tineri diplomaţi, mare parte dintre aceştia străini, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

A fost oficiată o slujbă Te Deum pentru omagierea memoriei marelui diplomat şi om politic român Nicolae Titulescu. Ceremonia a fost organizată la Biserica "Sfântul Nicolae" din Şcheii Braşovului.

Acţiunea a continuat cu un mesaj adresat de secretarul de stat Monica Gheorghiţă celor 60 de tineri diplomaţi participanţi la cursuri, provenind din 40 de ţări, alături de care s-au aflat şefi ai misiunilor diplomatice acreditate la Bucureşti reprezentate la această activitate.

"Cultura este un instrument de putere necoercitivă, catalizator de menţinere a păcii, stabilităţii şi reconcilierii şi un motor al dezvoltării socio-economice şi umane durabile", a precizat secretarul de stat Monica Gheorghiţă.

Referindu-se la tema centrală a cursurilor, arată MAE, secretarul de stat a reliefat relevanţa acesteia din perspectiva viziunii strategice promovate de Titulescu, care şi-a dedicat întreaga activitate diplomatică menţinerii păcii şi stabilităţii şi încurajării cooperării pe continentul european.

Secretarul de stat a arătat totodată că România, în calitate de stat membru al UE şi NATO, continuă să urmeze această tradiţie, fiind un susţinător activ al valorilor şi principiilor care se află la baza proiectului european: democraţia, statul de drept, respectul pentru drepturile omului. În acest context, demnitarul român a evidenţiat parcursul european al României şi reuşitele sale în ultimii 30 de ani - între care obţinerea statutului de stat membru al NATO şi UE şi încheierea Parteneriatului Strategic cu SUA - rolul şi contribuţia statului român în cadrul celor două structuri euro-atlantice, importanţa extinderii UE şi NATO, rezultatele României în timpul deţinerii Preşedinţiei Consiliului UE, precum şi noile provocări globale pentru care diplomaţia actuală trebuie să găsească soluţii în permanenţă.

Programul de diplomaţie publică Cursurile internaţionale "Nicolae Titulescu" pentru tineri diplomaţi, iniţiat de Ministerul Afacerilor Externe, a debutat în 1991 şi reprezintă, în plan simbolic, perpetuarea tradiţiei de cinstire a memoriei marelui om de stat, diplomatului, personalităţii de prim rang a scenei internaţionale care a fost Nicolae Titulescu.

Ajuns, în acest an, la un prag de maturizare prin organizarea celei de-a XXVI-a ediţii, programul se înscrie în seria momentelor de referinţă privind activitatea ministerului, care reflectă evoluţiile din politica externă a ţării şi, nu în ultimul rând, din societatea românească.

Cursurile contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor în sfera relaţiilor internaţionale şi a diplomaţiei, dar şi la aprofundarea anumitor cunoştinţe specifice privind cultura, tradiţiile şi politica externă din spaţiul românesc. Până acum, peste 650 de tineri diplomaţi, mare parte dintre aceştia străini, au beneficiat de acest program de pregătire, iar anul acesta, s-au alăturat încă 60 de diplomaţi străini şi români, menţionează MAE.