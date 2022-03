Ministerul Apărării din Ucraina: un comandant rus s-a sinucis

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei raportează sinuciderea comandantului Regimentului 13 Tancuri din Divizia 4 Tancuri din Rusia.

Conform informațiilor obținute de ucraineni, comandantul rus a fost extrem de tulburat de ceea ce erau obligați să le facă civililor ucraineni și a preferat sinuciderea.

