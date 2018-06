Ministerul Finanțelor cere restituirea terenului pentru care a fost condamnat Puiu Popoviciu

Instanța a amânat, din nou, soluționarea laturii civile cauzei în care a fost condamnat omul de afaceri Gabriel (Puiu) Popoviciu, după ce reprezentanții instituțiilor statului au cerut termen pentru studiul unor documente depuse de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Consilierul juridic al Ministerului Finanțelor a cerut restituirea terenului de 224 de hectare și plata a 1.418.000 lei, contravaloarea imobilelor daramate pe teren.

“Acolo prejudiciul este clar: faptul ca un bun proprietate publica a fost schimbat in proprietate privata. Ala-i abuzul. Urmeaza sa vedem care este latura civila. Ce cereti? Cat cereti? Eu am fost acuzat ca tergiversez cauza, am aprobat toate probele cerute”, a spus judecătorul care are cauza spre soluționare.

Următoarul termen a fost stabilit pentru 17 iulie.

Omul de afaceri Gabriel Popoviciu a fost condamnat definitiv la 7 ani de închisoare, fiind în prezent în Marea Britanie.