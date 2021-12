Ministerul Justiției, REACȚIE FULGER la vestea că Rizea a rămas fără cetățenie moldovenească

Ministerul Justiţiei a anunţat, miercuri, că până în prezent instituţia nu a fost informată oficial de către ministerul moldovean al Justiţiei privind situaţia juridică actualizată a fostului deputat Cristian Rizea, rămas fără cetăţenia Republicii Moldova. Ministerul român al Justiţiei a trimis o nouă adresă către ministerul de resort din ţara vecină, solicitând informaţii privind stadiul cererii de extrădare a lui Rizea. MJ a menţionat că următorul termen în dosarul de extrădare este în 28 ianuarie, scrie Mediafax.

Potrivit tv8.md, Curtea de Apel Chişinău a respins apelul făcut de Cristian Rizea, căruia i-a fost retrasă cetăţenie Republicii Moldova în luna noiembrie 2020.

Ministerul Justiţiei a transmis, miercuri, precizări în legătură cu informaţiile apărute în media din Republica Moldova privindu-l pe Cristian Rizea, arătând că: "Partea română şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege şi a transmis Ministerului Justiţiei din Republica Moldova cererea de extrădare încă din data de 5 noiembrie 2020. Cererea depusă la Ministerul Justiţiei din Moldova îşi păstrează efectele".

Potrivit MJ, procedura şi timpii de soluţionare pentru cererea de extrădare înaintată de autorităţile române sunt reglementate de legislaţia statului solicitat, respectiv Republica Moldova.

"Până la această oră, Ministerul Justiţiei nu a fost informat oficial de către ministerul moldovean al Justiţiei cu privire la situaţia juridică actualizată a susnumitului Cristian Rizea. Ultima revenire la colegii din Republica Moldova a fost în luna noiembrie 2021. La data prezentului comunicat, Ministerul Justiţiei din România a înaintat o nouă adresă către Ministerul Justiţiei din Republica Moldova, în care a solicitat informaţii cu privire la stadiul cererii de extrădare făcute de autorităţile române", a arătat Ministerul Justiţiei.

Conform sursei citate, "următorul termen fixat de autorităţile din Moldova în dosarul de extrădare a lui Cristian Rizea este 28 ianuarie 2022, informaţia fiind obţinută din surse deschise".

Fostul deputat Cristian Rizea este cercetat de Procuratura de la Chişinău pentru fals în declaraţii în legătură cu modul de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova.

"Pretinse ilegalităţi de natură penală, şi anume, fals în declaraţii, au fost stabilite de procurori în procesul acordării cetăţeniei Republicii Moldova pentru un fost deputat român. Potrivit celor constatate în cursul urmăririi penale, prin Avizul Agenţiei Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat român a fost recunoscut cetăţean al Republicii Moldova şi asta în condiţiile în care prin sentinţa din 7 decembrie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din România, definitivă prin decizia penală din 18 martie 2019, acesta era judecat şi condamnat la închisoare, cu executare, pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor”, se arăta într-un comunicat din decembrie anul trecut al Procuraturii Republicii Moldova.

Conform aceleişi surse, la momentul depunerii cererii de dobândire a cetăţeniei Republicii Moldova, acesta a tăinuit date pertinente şi anume că, începând cu anul 2015, deţinea statut de acuzat în materie penală, date a căror cunoaştere ar fi dus la respingerea cererii.

"În cadrul investigaţiilor, Procuratura Generală a ajuns la concluzia că dobândirea cetăţeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinţei instanţei de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală. Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declaraţii, care, potrivit legislaţiei Republicii Moldova, se pedepseşte cu amendă de până la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cel mult 5 ani”, preciza instituţia.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea, care s-a ascuns timp de aproape trei ani la Chişinău şi căruia i-a fost retrasă cetăţenia R.Moldova, a fost reţinut în 3 noiembrie 2020. Poliţia din Republica Moldova preciza atunci că a fost reţinut ”cetăţeanul României Mihai (anterior Rizea) Cristian Luigi”, fiind declanşată procedura de extrădare. Cristian Rizea susţinea că nu va fi extrădat pentru că deja a cerut azil politic.

Cererea de azil politic i-a fost respinsă. De asemenea, cetăţenia i-a fost retrasă în 2 noiembrie 2020.