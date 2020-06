Miniştrii de externe din UE au discutat cu omologul lor american Mike Pompeo despre China, Israel şi ataşamentul faţă de organizaţiile internaţionale

Miniştrii de externe din UE au discutat luni în sistem de videoconferinţă cu omologul lor american Mike Pompeo, într-un moment dificil în relaţiile transatlantice, axându-se pe dosare precum China, Israel şi ataşamentul faţă de organizaţii internaţionale, informează France Presse.

"Am avut o conversaţie. Pompeo a luat notiţe, dar nu am angajat o negociere. Am avut doar un schimb de opinii", a rezumat discuţia şeful diplomaţiei europene Josep Borrell în cursul unei scurte întâlniri cu presa la finalul reuniunii, potrivit agerpres.ro.

"Sunt convins că a luat notă de ceea ce au spus miniştrii. Ministrul german a fost foarte concret asupra faptului că o anexare a unei părţi din Cisiordania de către Israel nu va fi fără consecinţe, dar Pompeo a remarcat că, referitor la Orientul Mijlociu, Luxemburgul şi Ungaria au puncte de vedere foarte diferite", a adăugat Borrell, recunoscând astfel slăbiciunea poziţiei europene.

Conflictul între SUA şi China, riscurile escaladării situaţiei în Orientul Mijlociu şi tensiunile între Rusia şi Ucraina au fost cele trei subiecte evocate la cererea lui Mike Pompeo, a indicat Josep Borrell.

Reuniunea a fost "decepţionantă", a mărturisit pentru AFP unul dintre participanţi. Ea "nu a dus la nimic", s-a exprimat el, sub rezerva anonimatului. "Formatul de videoconferinţă nu permite niciun dialog", şi-a exprimat regretul acesta.

"Am consacrat între 20 şi 25 de minute fiecăruia dintre subiecte şi nu am intrat în detalii", a recunoscut Borrell.

"Am sugerat la sfârşitul reuniunii posibilitatea de a continua dialogul bilateral asupra Chinei, dar nimic altceva", a spus el. "Mike Pompeo nu a acceptat nimic, dar nici nu a refuzat nimic", a adăugat şeful diplomaţiei europene.

Uniunea Europeană pregăteşte un summit cu China, a amintit Borrell. "Acesta va avea loc lunea viitoare" şi urmează să-i reunească în videoconferinţă pe premierul chinez Li Keqiang şi pe preşedinţii instituţiilor europene, a anunţat el.

"UE trebuie să-şi precizeze poziţia într-un moment în care tensiunile între SUA şi China constituie axa principală a politicii mondiale, în timp ce presiunile pentru 'alegerea taberei' cresc", a subliniat Borrell într-un articol publicat pe blogul său înaintea reuniunii cu Mike Pompeo.

Nu a fost o surpriză că secretarul de stat american a cerut "occidentalilor să se unească împotriva Chinei şi împotriva Rusiei", a relatat unul dintre participanţii europeni la discuţie.

"Pentru noi este important să rămânem împreună cu SUA cu scopul de a ne împărtăşi preocupările şi de a căuta un teren de înţelegere pentru a ne apăra valorile şi interesele", a susţinut Josep Borrell, fără a se referi la cererea americană.

"Parteneriatul transatlantic este unul dintre principalii piloni ai ordinii mondiale", a insistat şeful diplomaţiei UE.

Europenii vor avea din nou ocazia să-şi exprime preocupările faţă de repoziţionarea SUA, angajată de preşedintele Donald Trump, în cadrul reuniunii miniştrilor apărării din UE, marţi, iar apoi joi, la NATO, în cursul unei videoconferinţe cu ministrul american al apărării Mark Esper.

Tensiunile în Marea Mediterană, unde Turcia încalcă embargoul impus de Naţiunile Unite asupra livrărilor de arme către Libia, vor reprezenta unul dintre subiectele înscrise pe ordinea de zi.

Europenii doresc ca Washingtonul să-şi exercite influenţa asupra Ankarei, dar Mike Pompeo nu a reacţionat defel luni la cererea lor. "Subiectul a fost evocat de unele state membre, dar nu figura pe ordinea de zi a reuniunii", a explicat Josep Borrell.