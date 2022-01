Vasile Dîncu vorbește de cea mai mare amenințare la adresa românilor: Eu stau la București și nu știu ce facturi am primit acasă la Cluj

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a vorbit, miercuri, despre cea mai mare amenințare la adresa populației, și anume aceea a facturilor la energie.

„Nu este simplu să evaluezi. Fiecare din aceste zone are gradul lui de periculozitate. Pentru populație, însă, cea mai mare amenințare, cred eu, sunt facturile la energie”, spune ministrul Apărării, Vasile Dâncu, întrebare care crede că este cea mai mare amenințare pentru români - pandemia, războiul sau facturile la energie.

Vasile Dîncu afirmă că populația este afectată în acest moment mai mult de facturi, decât de situația internațională.

"Eu am spus că cea ea mai mare amenințare sunt facturile. Am vorbit de amenințarea pentru populație, nu am vorbit de amenințarea la adresa României.

Eu stau la București și nu știu ce facturi am primit acasă la Cluj", a spus Vasile D]ncu.