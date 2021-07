Ministrul britanic al Sănătății își cere scuze după ce a îndemnat cetățenii să 'nu se mai ascundă de Covid'

Sajid Javid, ministru al Sănătății în Marea Britanie, își cere scuze după ce a îndemnat oamenii să „nu se mai ascundă de Covid”, în urma criticilor pe care le-a primit din partea victimelor virusului. Javid a scris sâmbătă pe Twitter că s-a vindecat de Covid – boală pe care a contractat-o în ciuda faptului că era complet vaccinat.

„Vă rog, dacă n-ați făcut-o deja, să vă vaccinați. Trebuie să învățăm să trăim cu virusul, în loc să ne ascundem de el”, a scris el pe Twitter.

Ministrul a fost acuzat că nu realizează temerile celor care sunt vulnerabili în fața virusului, sau ale celor care și-au pierdut persoane dragi din cauza SARS-Cov-2.

„Îmi exprimam recunoștința pentru vaccinurile care ne ajută să ripostăm ca o societate unită, dar mi-am ales greșit cuvintele și îmi cer scuze”, a transmis Javid. „Ca mulți dintre voi, am pierdut persoane dragi din cauza din cauza acestui virus îngrozitor și nu aș minimiza niciodată impactul lui”.

Sajid Javid apologises for saying it was time to stop ‘cowering’ from Covid https://t.co/LVowg7qgKp