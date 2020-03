Ministrul Economiei, previziuni SUMBRE: 'Dacă această criză va dura 1-2 luni ne putem duce cu un deficit bugetar în jur de 5%'

Deficitul bugetar al României va ajunge în jur de 5%, dacă această criză provocată de pandemia de coronavirus va dura una sau două luni, dar dacă va ţine mai mult deja este foarte greu de prezis unde ne putem duce, a declarat, luni seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunță AGERPRES.

"La Ministerul Economiei nu am date vizavi la ce se va întâmpla peste trei luni (...). Ce pot să vă spun este că din estimările mele, din discuţiile cu ministrul de Finanţe, dacă această criză va dura una - două luni ne putem duce cu un deficit bugetar în jur de 5%. Dacă va dura mai mult, deja e greu de prezis unde ne putem duce. Nici 5% nu e o cifră fermă, dar e o cifră posibilă. Dar peste două luni, la nivel de trei luni, de patru luni, deficitul bugetar va fi foarte-foarte mare", a afirmat Popescu, la Digi 24.

În ceea ce priveşte respectarea de către populaţie a regulilor impuse de autorităţi pentru stoparea infecţiilor cu COVID-19, şeful de la Economie consideră că lumea "nu conştientizează unde ne aflăm şi unde ne găsim".

"Drept dovadă decizia prefectului de Maramureş. Am văzut şi eu ieri persoane pe stradă, alaltăieri persoane pe stradă. Aveam colegi care scriau pe grupuri că se va închide seara posibilitatea de circulaţie de la ora 22:00, se restricţionează şi ziua, 'eu am barbeque, ce să fac că am invitaţi?'. Deci, lumea nu conştientizează unde ne aflăm şi unde ne găsim. Suntem în mijlocul unei crize evidente şi este o criză sanitară. Este o epidemie şi aceasta va induce şi o criză economică, iar ca să putem termina mai repede trebuie să ne protejăm şi trebuie să respectăm absolut tot ce autorităţile spun. Ori, restricţie de circulaţie ziua, restricţie de circulaţie noaptea sunt puse tocmai a ne proteja şi trebuie respectate de absolut toată lumea", a menţionat el.

Întrebat dacă, în opinia lui, oamenii se comportă astfel pentru că sunt indisciplinaţi, ministrul a răspuns că aceştia încă nu au conştientizat marele pericol.

"Eu cred că oamenii încă nu au conştientizat marele pericol cu care se confruntă în momentul de faţă întreaga omenire, şi Europa şi România. Poate că nu faptul că coronavirusul - la început s-a spus că este un virus care dă o răceală şi poţi să o duci pe picioare. Poate anumite persoane pot să facă lucrul ăsta, numai că se transmite foarte-foarte repede, foarte uşor, oamenii se îmbolnăvesc într-un ritm foarte mare. Aţi observat şi la noi că a început să se mărească foarte mult numărul de cazuri, ajunge la bătrâni, bătrânii nu pot să suporte, părinţii noştri mai în vârstă, bunicii nu pot să suporte această boală, ei trebuie internaţi, numărul de persoane internate va creşte şi va paraliza sistemul sanitar. Asta va crea probleme. Nu vom mai putea trata. Uitaţi-vă ce se întâmplă în Italia! Am citit şi eu pe net că încep să aleagă bolnavii. Nu mai primesc în spitale bolnavi peste 60 de ani. Nu vrem să ajungem acolo, tocmai de asta încercăm nişte măsuri restrictive. Italia a greşit foarte mult. A ţinut campionatul de fotbal şi practic în tribune erau 50.000-60.000 de persoane una lângă alta înghesuite şi acolo s-a transmis foarte mult şi probabil de asta au ajuns acolo. Nu trebuie să ajungă şi România la aşa ceva!", a avertizat Virgil Popescu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş (CJ), Gabriel Zetea, care este şi vicepreşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), a cerut, luni, imperativ prefectului Nicolae-Silviu Ungur adoptarea în cadrul CJSU a unor măsuri restrictive pentru protejarea cetăţenilor, arată un comunicat de presă al instituţiei, remis AGERPRES.

"Maramureşul este judeţul din România cu cei mai mulţi cetăţeni aflaţi în carantină sau în izolare la domiciliu, după Bucureşti, fapt pentru care solicit reprezentantului Guvernului în teritoriu adoptarea de urgenţă a trei seturi de măsuri pentru protecţia suplimentară a cetăţenilor, deciziile luate de Guvernul României prin Ordonanţa Militară nr. 2 din 21 martie 20202 fiind insuficiente. În Maramureş am reuşit, până în prezent, implementarea şi adoptarea unor măsuri restrictive, cu cel puţin câteva zile înaintea solicitărilor venite de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. România are avans de două săptămâni faţă de ţările afectate grav de pandemia infestării cu coronavirusul COVID-19, respectiv Italia, Franţa sau Spania şi este imperios necesar să învăţăm din greşelile făcute de aceste state", a declarat Gabriel Zetea.

Prima măsură prevede că pe teritoriul judeţului Maramureş este interzisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei, gospodăriei, cu excepţia următoarelor motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor şi nevoile animalelor de companie/domestic, iar toate aceste recomandări trebuie privite, din acest moment, ca şi obligativităţi sau interdicţii.

A doua măsură precizează că, în cazul cumpărăturilor necesare traiului, acestea să fie realizate pe categorii de vârstă, respectiv persoanele peste 60 de ani să îşi achiziţioneze alimentele în cursul dimineţii, până la ora 11.00, iar persoanele cu vârsta sub 60, să iasă la cumpărături după ora 11:00.

A treia măsură solicitată de către preşedintele CJ se referă verificarea cetăţenilor şi a maşinilor care intră sau ies din judeţul Maramureş, de către poliţie, jandarmi şi Poliţia Locală, în vederea stabilirii locaţiei de deplasare, precum şi istoricul de călătorie din ultimele 14 zile.