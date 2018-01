Ministrul Educaţiei, declaraţii NEAŞTEPTATE despre PLAGIATE: 'Vorbim prea mult despre tezele de Doctorat plagiate...'

Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educaţiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate în funcţia de ministru al Educaţiei cu 22 de voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”, crede că au existat progrese în învăţământ şi este păcat să scoatem în evidenţă elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele. Ministrul este de părere că se vorbeşte mult prea mult de 0,1% din tezele de Doctorat, potrivit NEWS.RO.

„Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, pleacă în străinătate, nu mai avem IT-işti pe care să-i furnizăm pe piaţa muncii, cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna absolvenţi extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de Doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în care nici Legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă”, a precizat Valentin Popa.

El spune că Legea „nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm, să punem citarea imediat după el, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar Legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Şi de aici apar multe probleme. Ar trebui ca Legea să prevadă norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să-şi respecte regulile proprii”, a adăugat ministrul.

Valentin Popa crede că vor trece 36 de luni până când va fi schimbat din funcţie.