Ministrul Energiei: 'Parteneriatul România-SUA pe domeniul energiei e unul solid'

Parteneriatul României cu Statele Unite ale Americii pe domeniul energiei este unul solid şi lucrăm împreună pentru a întări securitatea energetică a ţării noastre, cu accent pe creşterea surselor de producere a energiei, diversificarea acestora şi integrarea lor în noul model de sistem energetic, susţine ministrul Energiei, Virgil Popescu.

"Astăzi (luni n.r) mă aflu la Praga unde am avut o întâlnire de lucru cu David M. Turk, secretar adjunct în Departamentul de Energie al SUA, în marja participării la lucrările grupului pe energie nucleară organizat în cadrul Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC). Am avut discuţii punctuale pe direcţiile ce le urmărim pentru dezvoltarea programului nuclear civil al României dar şi pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. David M. Turk are o experienţă vastă în domeniul energiei, având în vedere că a fost şi director executiv adjunct al Agenţiei Internaţionale pentru Energie (IEA). Împărtăşim opinii comune privind rolul energiei nucleare în procesul de decarbonare, asigurând în acelaşi timp securitatea energetică. Parteneriatul România - SUA pe domeniul energiei este unul solid şi lucrăm împreună cu partenerii americani pentru a întări securitatea energetică a ţării noastre, cu accent pe creşterea surselor de producere a energiei, diversificarea acestora şi integrarea lor în noul model de sistem energetic care să facă faţă provocărilor actuale", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.ro.

Ministrul român al Energiei, Virgil Popescu, se află luni la Praga, pentru discuţii bilaterale cu oficiali ai Departamentului de Stat pentru Energie al SUA cu privire la parteneriatul dintre ţara noastră şi Statele Unite pentru susţinerea programului nuclear civil, potrivit Ministerului Energiei.

Marţi, tot la Praga, ministrul va participa la masa rotundă "Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation Nuclear Energy Working Group".

Oficialul român va fi prezent miercuri la Berlin, la evenimentul "Dialogul Tranziţiei Energetice Berlin 2022", alături de miniştrii Economiei, Energiei şi Mediului din Germania, Ucraina, Azerbaidjan, Kazahstan, Nigeria, Macedonia, Israel, Cuba şi alte ţări.