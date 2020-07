Ministrul Mediului: 'Avem trei corpuri de control ale ministrului trimise în Caraş-Severin pe teme de silvicultură'

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat joi, în cadrul vizitei în Caraş-Severin, că în timpul mandatului său trei corpuri de control au fost în judeţ pe teme de silvicultură, de management sau de investiţii pe care ar fi trebuit să le facă Direcţia Silvică, iar rapoartele au fost trimise către Parchet, Curtea de Conturi şi Romsilva.

Costel Alexe a afirmat că în ultimii ani în Caraş-Severin managementul pădurilor a fost unul defectuos, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alte două orașe, la un pas de a intra în carantină: Va fi crunt! Va fi dezastru economic

"Deşi este cea mai importantă zonă, cu cele mai mari şi mai valoroase păduri ale României, astăzi Caraş-Severin este Cenuşăreasa Romsilva. Este inadmisibil ca din cele 430.000 de hectare de pădure, cât avem astăzi în Caraş, 400.000 administrate de stat prin Romsilva sau unităţile teritorial administrative, să avem cele mai slabe rezultate. Pentru că aici, din nefericire, managementul a fost defectuos în ultimii ani. Avem, numai de când sunt eu ministru, trei corpuri de control ale ministrului trimise în Caraş-Severin pe teme de silvicultură, fie de management sau de investiţii pe care Direcţia Silvică ar fi trebuit să le facă aşa cum prevede legea. Toate aceste trei rapoarte ale corpului de control au fost transmise către Parchet, către Curtea de Conturi, către Romsilva, pentru a lua deciziile necesare să eficientizăm activitatea în acest judeţ. Nu este normal să avem astfel de derapaje din partea celor de la Direcţia Silvică Caraş-Severin şi evident că în zilele următoare vom prezenta care sunt concluziile şi măsurile coercitive pe care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor le va lua în ceea ce priveşte Direcţia Caraş-Severin", a declarat ministrul într-o conferinţă de presă susţinută la Reşiţa.

Ministrul Mediului a menţionat că trebuia realizat de mai mulţi ani un plan de management al Parcului Semenic - Cheile Caraşului.

"După foarte mulţi ani de management defectuos la Parcul Naţional, vreau să cred - şi i-am pus azi în vedere directorului că dacă nu se ţine de termene pe care şi le-a asumat astfel încât să intrăm cât mai repede la ordinul de ministru pentru planul de management al Parcului Semenic - Cheile Caraş, va avea o reală problemă", a adăugat Alexe.

Citește și: PSD a răbufnit! Președintele, direct vizat: 5 întrebări pentru președintele Iohannis și PNL

El a mai spus că 10.000 de hectare de păduri virgine din judeţul Caraş Severin, respectiv circa 40.000 de hectare de păduri virgine din România, vor fi introduse în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine.

"Am vizitat astăzi şi pădurea de la Izvoarele Nerei, cred că cea mai frumoasă pădure compactă virgină a României, are în jur de 4.800 de hectare, şi dacă la venirea mea în minister în Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine erau 28.000 de hectare, astăzi în Catalogul Naţional sunt în jur de 35.000 de hectare. Şi avem lansată licitaţia, a fost desemnat câştigătorul şi e un bun prilej să le mulţumesc celor de la institutele de cercetare, mediului academic şi organizaţiilor nonguvernamentale care s-au implicat, astfel încât, sper eu, în acest an, încă 39.960 de hectare să fie introduse în acest catalog, iar judeţul Caraş este norocos, pentru că încă 10.000 de hectare din judeţul dumneavoastră vor fi introduse în catalog", a mai declarat Costel Alexe.

Ministrul Mediului a fost însoţit în vizita în Caraş-Severin de către ministrul de Interne, Marcel Vela.