Minivacanța de Rusalii i-a ars pe ruriștii de pe Litoral la buzunare

Cuplurile şi-au planificat bugete cuprinse de la câteva sute de lei până la câteva sute de euro pentru weekendul prelungit de Rusalii. Totuşi, preţurile de pe litoralul românesc îi nemulţumesc pe turişti, fiindcă sunt prea piperate comparativ cu salariile din ţară, potrivit Mediafax.

Turiştii care au ales să meargă pe litoral au ales Vama Veche sau Mamaia, ca destinaţii clasice. Mulţi dintre ei spun însă că marea este mai „ieftină” la vecinii bulgari.

Laura vine în Vama Veche de mai mulţi ani pentru atmosfera şi spiritul de libertate din staţiune. Preţurile pe care le-a găsit pe litoralul românesc au dezamăgit-o însă. Cu banii cheltuiţi în Vamă ar fi putut găsi servicii mult mai bune în Bulgaria, spune aceasta.

Alţii însă au cheltuit fără să numere banii, fiindu-le dor de distracţie.

Şi la Mamaia, românii au fost pregătiţi să scoată bani mulţi pentru odihnă şi distracţie. Bugetul românilor pentru primul weekend pe litoral a început cu câteva sute de lei şi s-a ridicat chiar până la câteva sute de euro.

Citește și: Sfânta Treime, zi importantă pentru toți credincioșii: tradiții și superstiții. Ce este interzis să faci în această zi

„Am dat cam două milioane pe cazare, dădeam mai bine în Bulgaria, ce-i drept. Era mult mai bine în Bulgaria. Într-o zi în Vamă dai 5 milioane, sari de 5 milioane”, a spus Laura.

Aceasta a precizat că pentru România, pentru Vamă este enorm preţul, însă weekend-urile viitoare le va petrece tot în Vamă: „Dar recunosc că ceva nu-i în regulă. Aş prefera Bulgaria”.

Nici alţi turişti nu au ţinut cont de banii scoşi din portofel, bucuroşi că pot petrece primul weekend din vară la mare.

„N-am socotit. În momentul acesta n-am socotit deloc. Păi, până acum ne-a costat în jur de 650 de lei. Cazarea costă 460 de lei pentru două nopţi”, a mai spus o altă persoană.

„Aproximativ vreo mie şi ceva de lei, adică aşa un weekend cu cazare. Aproximativ, nu ştiu, cred că e pe aici. Dat fiind faptul că probabil şi transportul e mai ieftin, dacă stai să te gândeşti preţurile sunt cam pe-acolo. În Grecia sau în Bulgaria poate găseşti cazare sau mâncare mai ieftină, dacă iei în considerare de fapt că tre să ajungi acolo şi faci aşa un buget total tot pe-acolo ajungi. Dar preţurile sunt în regulă”, a spus un alt turist.

„Nu am planificat niciun fel de buget. Nu ştiu cât am cheltuit. Cred că am cheltuit două-trei milioane aseară doar pe plajă, dar cam atât. Am plătit în jur de 500 de lei pe două nopţi la hotel, ceea ce este foarte ok în Vamă”, a declarat o turistă.

„Doar un singur weekend. Păi, cât ar putea să fie, vreo 4-500 de euro pentru anumiţi oameni. Pentru alţii posibil e posibil să coste 200 – 100 euro. Stăm o săptămână. Hotelul costă vreo 250, cam atât”, a mai completat o alta.