Mircea Geoană dezvăluie boala de care suferă: În România m-au diagnosticat greșit de 2 ori/ VIDEO

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a fost văzut în spațiul public vizibil suferind, palid și fără păr în cap, ceea ce a născut nenumărate comentarii și s-a avansat ipoteza că ar avea o formă de cancer. Mircea Geoană a recunoscut că a avut mari probleme de sănătate și a lăsat de înțeles că zvonurile din spațiul public nu ar chiar fără temei. De asemenea, Geoană a explicat că a fost la spital în România și a fost diagnosticat greșit de 2 ori, iar apoi a mers în rețeaua de spitale NATO de la Bruxelles, acolo unde a aflat adevăratul diagnostic.

„Sunt detalii care… poate în cartea de memorii o să le scriu sau o să le scrie un biograf al meu când o să aibă voie să se uite la arhive (…) Am avut și eu probleme de sănătate, am avut sperieturile mele… Am avut de două ori diagnostic greșit în România. Nu o spun cu păcat. M-am speriat și eu și familia. Medicul nici nu mi-a spus diagnosticul, le-a spus copiilor. A fost și foarte multă amplificare.

Nu cred ca a fost ceva răutăcios în speculațiile respective. Am mers în Belgia la control și am aflat că, de fapt, era altceva. Este prima oară când spun, nu-mi place să arăt cu degetul, dar nu cred că au făcut-o intenționat. Asta au zis ei ca se întâmplă. Nu o dată, ci de două ori. Când am aflat diagnosticul nu am crezut și am zis să încep să fac investigații. Sunt oameni buni în sistemul nostru medical, însă cred că trebuie regândit și reorganizat totul. Trăind la Bruxelles, când mă duc la medic, mă duc mai degrabă acolo, pentru că sunt medicii noștri și mă duc pe sistemul nostru de la NATO”, a declarat Mircea Geoană, în podcastul lui Cătălin Măruță.