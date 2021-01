Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO, despre situaţia din SUA: 'Condamn cu tărie aceste gesturi incalificabile'

Mircea Geoană, secretar general adjunct al NATO şi fost ambasador al României în SUA, se declară şocat de incidentele din Congresul american, unde protestatarii au intrat şi au vandalizat mai multe încăperi.

"Nu am crezut vreodată că am să trăiesc momente ca cele pe care întreaga planetă le-a văzut în violențele din Congresul american. Am petrecut sute de ore în cele două Camere ale Congresului, promovând interesele României în capitala Statelor Unite. Am învățat ce înseamnă solemnitatea și importanţa instituțiilor democrației Republicii americane și am încercat să le construim și acasă.

Condamn cu tărie aceste gesturi incalificabile și știu că democrația americană va depăși aceste ceasuri de cumpănă și își va demonstra, încă o dată, reziliența și capacitatea de a depăși momentele cele mai critice", scrie Mircea Geornă pe Facebook.

Patru persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite în cursul violenţelor produse în sediul Congresului SUA. Alte trei persoane au murit în urma unor "urgenţe medicale" semnalate în cursul violenţelor, a declarat Robert Contee, directorul Poliţiei metropolitane din Washington. Cel puţin 52 de de protestatari au fost reţinuţi.