Mircea Lucescu explică de ce a fugit din Ucraina: Jucătorii lui Dinamo Kiev sunt în siguranță, la 30 de km de capitală, și nu participă la război

Tehnicianul echipei Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat vineri, la Digi Sport, că la baza clubului ucrainean sunt acum 15 jucători, care aşteaptă să se schimbe situaţia.

"La un moment dat, am considerat că e mai bine să plec, se pregăteau să intre în Kiev. La insistenţele ambasadei, am plecat. Mi-am dat seama că îi pot ajuta mai mult aici decât să stau izolat în bază. Şi acum, acolo sunt 15 jucători de la prima echipă. Sunt cazaţi acolo, aşteaptă. Sunt la 30 de kilometri de Kiev, la baza noastră. Sunt mai puţin expuşi la atacuri. Între timp, ne-am ocupat şi am scos soţiile şi copiii jucătorilor, sunt cazaţi la Iaşi sau Bucureşti. Încercam să venim şi cu ajutoare umanitare. E o situaţie extrem de dificilă şi delicată. În perioada asta, nu se poate vorbi de campionat. Dar jucătorii vor să se antreneze, sunt profesionişti. Să vedem, poate şi cu ajutorul FRF. Vreau să spun că Răzvan Burleanu s-a ocupat de aducerea jucătorilor din Ucraina, acelaşi lucru l-a făcut şi Ceferin. În meseria mea, sunt legat şi de foştii jucători de la Sahtior, şi de actualii de la Dinamo Kiev”, a spus Lucescu.

El a precizat că nu este adevărat că fotbaliştii săi luptă cu armele: “Nu e adevărat. V-am spus că sunt la bază, sub supraveghere. Se încearcă. Noi ne-am pregătit extraordinar, plus voluntarii, s-au comportat la cel mai înalt nivel şi merită felicitări, nu-i deloc simplu".