Mirel Rădoi a vorbit despre momentul când Federația Română de Fotbal l-a ofertat pentru a prelua postul liber lăsat de Cosmin Contra

Mirel Rădoi a vorbit despre clipa când Federația Română de Fotbal l-a ofertat pentru a prelua postul liber lăsat de Cosmin Contra, anunță MEDIAFAX.

Fostul selecționer al naționalei de tineret a declarat că a avut nevoie de două zile de gândire până să ofere un răspuns celor de la FRF, "nu doream să stricăm două naționale".

"Totul s-a derulat destul de repede. Am primit propunerea, după meciul cu Irlanda și am cerut două zile de gândire. A fost foarte, foarte scurt, dar nu puteam da un răspuns. Nu mi-a fost ușor, trebuia să fac o alegere echilibrată, pentru că m-am gândit și la echipa de tineret, pentru că nu doream să stricăm două echipe naționale.

Trebuia numit un antrenor destul de repede, pentru că trebuia pus la punct programul. FRF nu putea numi selecționerul anul viitor. Am văzut ce s-a scris în presă, chiar înaintea meciului cu Irlanda și am avut o discuție cu jucătorii în care le-am explicat că nu știu nimic.

Mă bucur că am cerut puțin timp de gândire, pentru că am văzut acel vot al oamenilor, care mi-au oferit încredere, apoi ce s-a spus despre jucătorii de la U21, că uitaseră fotbalul după numai șase luni și m-au făcut să nu fiu pasiv. Am vrut să accept pentru a demonstra că au valoare. Vom continua integrarea jucătorilor și vom fi mult mai realiști față de ceea ce pot da ei acum. Nu vom vedea 7 jucători sub 21 de ani în meciul cu Islanda", a spus noul selecționer al echipei naționale a României, Mirel Rădoi, la Digi Sport.