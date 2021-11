Miss Universe România 2021, Carmina Cotfas, şi-a anunţat dorinţa de a se implica în proiectul umanitar 'Dragă Moş Crăciun'

Miss Universe România 2021, Carmina Cotfas, şi-a anunţat dorinţa de a se implica în calitate de ajutor al lui Moş Crăciun în proiectul umanitar "Dragă Moş Crăciun", iniţiat de un grup de jurnalişti din Târgu Mureş, conform agerpres.

"Am descoperit zilele trecute proiectul 'Dragă Moş Crăciun' şi îmi doresc foarte mult să ajut un copil, în măsura în care pot. Mi se pare o iniţiativă deosebită, copiii sunt viitorul nostru şi ar trebui să ne focusăm mult mai mult pe şansele pe care li le putem oferi, să îi ajutăm să se dezvolte şi consider că şi prin a le oferi un cadou de Crăciun şi a le da o simplă motivaţie, îi ajutăm extrem de mult. M-aş fi implicat în astfel de iniţiative şi dacă nu eram Miss Universe România, dar acum pot să profit de ocazie că am această platformă, fiindcă mulţi oameni urmăresc Miss Universe România şi îmi doresc să popularizăm proiectele de acest gen, să încurajăm lumea să facă un bine, nu numai de sărbători", a declarat presei Miss Universe România 2021.

Cea mai frumoasă prezenţă feminină din România, Carmina Cotfas, care este din Târgu Mureş, a spus că în copilărie nu a dus lipsă de nimic, fiindcă părinţii s-au îngrijit să le asigure, ei şi fraţilor ei, cam tot ce au avut nevoie şi că, de regulă, de Crăciun primea ceea ce îşi dorea."Am avut norocul să am o copilărie foarte frumoasă, nu am avut poate cele mai multe oportunităţi materiale, dar am nişte părinţi care şi-au dat tot interesul ca eu şi fraţii mei să avem un Crăciun perfect. Ştiu care sunt dorinţele copiilor cuprinşi în proiectul Dragă Moş Crăciun şi îmi doresc să îi ajut, cu atât mai mult, cu cât rezonez cu ei într-o anumită măsură. Crăciunurile mele au fost fericite, întotdeauna am avut cadouri şi am primit, de cele mai multe ori, ceea ce mi-am dorit, de aceea îmi doresc să fac din dorinţele unui copil realitate, aşa cum au fost îndeplinite şi ale mele. Îmi doresc să fac fericit un copil", a subliniat Carmona Cotfas.În privinţa dorinţei sale pentru Crăciunul 2021, Carmina Cotfas a spus că aceasta este cel puţin prima clasificare pentru România în top 20 la Miss Universe 2021, care va avea loc în Israel, la mijlocul lunii decembrie."Ce îmi doresc de Crăciun? Dacă nu coroana de Miss Universe, măcar prima clasificare pentru România în top 20. Lucrez mult pentru asta, însă aceasta nu de prinde doar de mine, ci şi de români ca să ajung acolo. De aceea cred că dorinţa mea de Crăciun poate fi îndeplinită atât de către mine, cât şi de către oamenii din întreaga noastră ţară", a subliniat Carmina Cotfas.Unul dintre iniţiatorii campaniei "Dragă Moş Crăciun" 2021, Natalia Lazăr, a spus că într-o lume perfectă, fiecare copil trebuie să aibă şansa de a primi ce îşi doreşte, dar mai ales ce îi lipseşte, şi că venirea în echipa lui Moş Crăciun a Carminei Cotfas este o surpriză extrem de plăcută."Este a 20-a campanie pe care o iniţiem în judeţul Mureş şi nu numai, a venit spontan ideea. Dragă Moş Crăciun aşa încep toate scrisorile către Moş Crăciun şi m-am gândit că fiecare copil ar trebui să primească un cadou şi mai cu seamă cei care se străduiesc pe tot parcursul anului. Sunt copii care nu cer mult, dar merită totul, şi totuşi, deseori rămân doar cu dorinţele. Iniţial am pornit cu 15 scrisori, care aşteaptă să fie citite, 15 dorinţe trebuie să fie îndeplinite. Acum am ajuns la 30 de persoane care s-au oferit ca ajutoare a lui Moş Crăciun, prin a prelua câte o scrisoare şi de a îndeplini dorinţa unui copil. Scrisorile vin de la copiii care învaţă în şcolile de la sat, care au posibilităţi materiale modeste. Campania se desfăşoară în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie. De fiecare dată oamenii au răspuns apelurilor umanitare şi le mulţumim. Am fost plăcut surprinsă când am primit un mesaj de la Carmina Cotfas, a spus că doreşte să se implice şi mă bucură foarte mult acest lucru", a precizat Natalia Lazăr.