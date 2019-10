Opoziția a dat lovitura în Parlament: moțiunea de cenzură nu s-a mai citit, PSD a picat primul test la vot

Ședința Parlamentului dedicata citirii moțiunii de cenzură a fost inchisa, miercuri, de Florin Iordache, intr-o explozie de bucurie a parlamentarilor opozitiei, care au reusit sa respinga la vot programul ordinii de zi. Miza este ca votul decisiv la motiunea de cenzura sa nu fie sambata, ci intr-o zi lucratoare saptamana viitoare. Au fost 181 de voturi pentru ordinea de zi si 194 impotriva, asa ca Iordache a inchis sedinta si motiunea nu s-a mai citit. Votul la motiune se da doar dupa citirea acesteia, in termen de cel mult trei zile. Parlamentarii opozitiei au izbucnit in urale dupa rezultatul votului si i-au strigat secunde in sir lui Iordache: 'Demisia!'.