Moștenitorii familiei Forgyolan, care au revendicat sediul Consiliului Județean Covasna au pierdut procesul

Urmaşii familiei Fogolyan, care au revendicat clădirea în care funcţionează sediul Prefecturii din municipiul Sfântu Gheorghe, au pierdut procesul şi se vor adresa Curţii Europene pentru Drepturile Omului de la Strasbourg, potrivit Agerpres.

Moştenitorul familiei Fogolyan, Szotyori Nagy Aron, a declarat că instanţa de judecată a pronunţat recent o sentinţă definitivă şi irevocabilă în acest caz, însă, în opinia sa, decizia "nu e justă", prin urmare se va folosi de această ultimă cale de atac.

Szotyori Nagy Aron a declarat că străbunicul său, un prosper comerciant, a construit clădirea în anul 1872 pentru a fi folosită ca locuinţă familială, iar câţiva ani mai târziu, bunicul său, cunoscutul medic Fogolyan Kristoff, a ridicat alături o clădire cu mai multe etaje în scopul amenajării unui sanatoriu, dar ambele au fost naţionalizate de comunişti.

După 1989, moştenitorii familiei au reuşit, în urma unor îndelungate procese, să redobândească clădirea sanatoriului, folosită ani la rând de fostul Consiliu Popular Judeţean, iar ulterior de Consiliul Judeţean Covasna, precum şi trei camere din incinta Prefecturii, cu o suprafaţă de 130 de metri pătraţi.

În două dintre aceste camere, Szotyori a amenajat un mic muzeu în memoria înaintaşilor săi, printre obiectele expuse regăsindu-se documente, fotografii, piese de mobilier şi lucruri personale, cum ar fi halatul medical şi instrumentarul sanitar ce a aparţinut bunicului său, de numele căruia se leagă construirea spitalului vechi din Sfântu Gheorghe.

"Eu am revendicat toată clădirea (Prefecturii-n.r), pentru că acum suntem proprietari numai pe o parte (...), dar am pierdut procesul. A fost o sentinţă definitivă şi irevocabilă, nu mi se restituie în natură, numai despăgubiri. Am ultima soluţie, să merg la Strasbourg, la Curtea Europeană să atac această hotărâre, dat fiind faptul că hotărârea nu este justă din mai multe puncte de vedere”, Szotyori Nagy Aron.

Prefectul judeţului Covasna, Sebastian Cucu, a confirmat faptul că urmaşii familiei Fogolyan au pierdut acest proces.