Mohammad Murad, scrisoare deschisă pentru Ludovic Orban: Vă aduc la cunoștință situația DEZASTRUOASĂ

Omul de afaceri Mohammad Murad, candidat la Primăria Mangalia, îi transmite o scrisoare deschisă premierului Ludovic Orban în care îi arată situația dezastruoasă în care se regăsește orașul de la malul mării și îl întreabă dacă în aceste condiții el și-ar vota colegul de partid pentru încă patru ani.

”SCRISOARE DESCHISA CATRE DOMNUL LUDOVIC ORBAN,

PRIM-MINISTRUL ROMANIEI,

PRESEDINTELE PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL

​Stimate domnule Prim-Ministru,

Prin prezenta scrisoare doresc sa va aduc la cunostinta pe aceasta cale situatia dezastruoasa in care se afla municipiul Mangalia, fapt de natura sa lipseasca locuitorii acestei localitati de orice speranta si incredere in viitor. Doresc sa trag un semnal de alarma si sa va adresez cateva intrebari la care cetatenii Mangaliei sunt indreptatiti sa afle raspunsul dumneavoastra sincer. Pornind de la premisa corectitudinii dumneavoastra va intreb, domnule Prim-ministru, daca aveti cunostiinta despre urmatoarele situatii si fapte:

1. Conturile Primariei Mangalia sunt in prezent blocate din cauza managementului defectuos al actualului primar.

2. Primaria Mangalia datoreaza penalitati de circa 5-7 milioane euro, ca urmare a nepunerii in aplicare a unor hotarari judecatoresti de catre actualul primar.

3. Curtea de Conturi a constatat grave nereguli privind derularea lucrarilor de refacere a trotuarelor din Mangalia si a decis inaintarea raportului de control catre DNA.

4. Municipiul Mangalia a pierdut mai multe proiecte cu finantare din fonduri europene nerambursabile din cauza neplatii cofinantarii aferente de catre Primaria Mangalia.

5. In municipiul Mangalia au fost inchise toate bazele sportive, au fost incetate toate activitatile culturale iar primaria nu s-a mai implicat in sustinerea invatamantului si sanatatii, pe motivul lipsei fondurilor in bugetul local.

6. Primaria Mangalia se afla in procedura de executare silita ca urmare a neplatii unor datorii catre terti, riscand pierderea mai multor proprietati.

7. Existenta mai multor dosare pe rol privind activitatea actualului primar al Mangaliei care sunt blocate de ani de zile de de catre institutiile abilitate, fara sa existe vreun interes din partea institutiilor statului de a opri jaful din administratia locala a municipiului Mangalia.

8. Declaratia de avere a actualului primar al Mangaliei ridica multe semne de intrebare cu privire la donatiile primite de catre acesta de la soacra sa, donatii in terenuri valorand milioane de euro.

9. Castigurile la jocurile de noroc inscrise in declaratia de avere a actualului primar al Mangaliei, nu au fost verificate de catre institutiile abilitate privitor la realitatea sumelor si a locurilor in care au fost castigate.

10. Metodele de santaj aplicate in orasul Mangalia de catre actualul primar afecteaza mediul de afaceri, investitiile necesare pentru oras si in special cele care duc la crearea de locuri de munca.

In final va intreb, domnule Prim-Ministru, daca ati fi un simplu cetatean al municipiului Mangalia, l-ati vota pe actualul primar al Mangaliei pentru inca un mandat, chiar daca va este coleg de partid?

In orice moment va putem pune la dispozitie acte doveditoare.

Dr. Mohammad MURAD”, scrie Murad.