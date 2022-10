Mpabbe reafirmă că nu a cerut să plece de la PSG

Atacantul-vedetă Kylian Mbappe, pe care presa l-a prezentat pe picior de plecare de la echipa de fotbal Paris Saint-Germain în repetate rânduri, a venit din nou în faţa presei şi a asigurat că "niciodată nu a cerut să plece în ianuarie" de la club, informează AFP, potrivit Agerpres

După ce a dat prima pasă decisivă din acest sezon, pentru Neymar, contribuind la golul victoriei parizienilor în derby-ul cu Olympique Marseille, duminică, pe Parc des Princes, în etapa a 11-a din Ligue 1, campionul mondial a venit la zona mixtă pentru a discuta cu presa."Această informaţie apărută în ziua meciului de Liga Campionilor cu Benfica (1-1), nu am înţeles-o. Am fost la fel de şocat ca toată lumea", a răspuns Mbappe."Unii pot crede că eu am un amestec în asta, dar nu sunt deloc implicat", a adăugat el."Nu a vorbit niciodată de plecarea de la PSG în luna ianuarie", a asigurat, marţi seara, directorul sportiv al clubului parizian, Luis Campos, apreciind aceste informaţii "foarte grave" înaintea meciului cu Benfica (1-1) din Grupa H a Ligii Campionilor, informează AFP.Mai multe surse concordante asigură că zvonul privind dorinţa jucătorului de a pleca de la clubul parizian, cu care şi-a prelungit contractul în luna mai, după lungi negocieri, au venit chiar din anturajul campionului mondial."Aveam un meci de jucat. Este complet fals ce s-a spus", a adăugat Mbappe.Săptămâna trecută, directorul sportiv al clubului parizian, Luis Campos, a apreciat aceste informaţii ca fiind "foarte grave", mai ales înaintea meciului cu Benfica din Grupa H a Ligii Campionilor."Eu sunt în fiecare zi cu Kylian Mbappe. El nu mi-a vorbit niciodată de o plecare în ianuarie", a spus Campos pentru Canal+, înaintea meciului cu lusitanii.