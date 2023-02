Neozeelandezul Dane Coles şi-a anunţat retragerea din activitate la finalul sezonului

Talonerul de 36 ani, titular în finala CM 2015, în care All Blacks au învins Australia pe Twickenham (Londra), a marcat 20 de eseuri în 84 de selecţii pentru Noua Zeelandă.''Mulţumesc cluburilor Ponele FC, Wellington, Hurricanes şi celor de la All Blacks pentru mi-au oferit job-ul visurilor mele'', a spus Coles, care va încheia ultimul său sezon din Super Rugby la Hurricanes.El a disputat ultimul meci pentru All Blacks în septembrie, contra Australiei (39-37), din Rugby Championship.Coles este al treilea All Black la capitolul selecţii, fiind depăşit doar de Sean Fitzpatrick (92) şi Keven Mealamu (132).În 2016, el a câştigat alături de Hurricanes titlul din Super Rugby, jucând în finala cu Johannesburg Lions deşi era accidentat la coaste.