Nici liderii USR nu mai cred în alegerile în două tururi, în acest an: 'Şansele se duc undeva la 10-15% sau poate chiar mai jos'

Tudor Benga, deputat USR de Braşov, s-a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, "sceptic" că în acest an vor fi alegeri în două tururi pentru primari, el susţinând că nici PSD şi nici PNL nu au interesul să tranşeze această problemă.

"Personal, sunt mai degrabă sceptic că vom avea alegeri în două tururi pentru primari în acest an. Şansele se duc undeva la 10-15% sau poate chiar mai jos, pentru că sunt trei lucruri care mie îmi dau serios de gândit", a afirmat deputatul USR, informează agerpres.ro.

Conform acestuia, restricţionarea dreptului la vot a celor care obţin viza de flotant cu 60 de zile înainte de data alegerilor, conform proiectului pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea, creează "o mare problemă de constituţionalitate".

De asemenea, Tudor Benga a făcut referire la decizia Curţii Constituţionale, care "şi-a rezervat dreptul să conteste orice modificare trecută prin asumare a Guvernului, dar şi la şedinţa de joi a comisiei parlamentare electorale.

"Ieri (joi-n.r.) a avut loc, după 6 luni, o şedinţă a comisiei speciale electorale. (...) Eu am sperat că este o oportunitate să deblocăm mai ales proiectele de lege referitoare la alegerea în două tururi, mai ales că este din ce în ce mai clar că şi calea asumării este vulnerabilă. Am constat, din păcate, o piesă de teatru, o întreagă şaradă, (...) PSD-ul s-a prefăcut că se luptă (...), PNL-ul a venit cu o întreagă argumentaţie că această comisie nu mai poate funcţiona.(...) Tot acest teatru mie îmi sugerează că niciunul dintre cele două partide nu are un interes să tranşeze această problemă", a mai afirmat deputatul USR Braşov.

