Nicio evoluție semnificativă în tratativele de liber schimb dintre Australia și Uniunea Europeană

Ministrul australian al comerțului a declarat luni că negocierile de liber schimb cu oficialii Uniunii Europene, desfăşurate în Japonia în weekend, nu au reușit să facă progrese. Cele două părți negociază din 2018, dar fermierii australieni au făcut presiuni asupra guvernului pentru a nu semna un acord despre care spun că nu permite accesul pe piața UE a unui număr suficient de produse ale lor, informează Rador Radio România.

Ministrul australian al comerțului, Don Farrell, s-a întâlnit cu omologul său din UE, Valdis Dombrovskis, în cadrul unei reuniuni a miniștrilor comerțului din cadrul Grupului celor șapte (G7), care a avut loc în orașul japonez Osaka în perioada 28-29 octombrie. "Am venit la Osaka cu intenția de a finaliza un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană", a declarat Farrell într-un comunicat. "Din păcate, nu am reușit să facem progrese. Negocierile vor continua și am speranța că într-o zi vom semna un acord care să fie în beneficiul atât al Australiei, cât și al prietenilor noștri europeni", a adugat Don Farrell. Ministrul australian al agriculturii, Murray Watt, a declarat că UE nu a "evoluat semnificativ" față de oferta pe care a pus-o pe masă în urmă cu trei luni, revenind doar cu modificări minore.

Murray Watt a mai spus că va trece ceva timp până când guvernul australian și conducerea UE vor putea negocia un acord, din cauza viitoarelor alegeri din UE. "UE va intra anul viitor în ciclul său electoral. Întotdeauna este mult mai greu pentru țări și regiuni să negocieze acest tip de acorduri comerciale în ajunul alegerilor", a spus Murray Watt pentru ABC Radio. Australia dorește un acord care să îi stimuleze exporturile agricole prin eliminarea tarifelor UE și extinderea cotelor. Între timp, Europa ar putea obține un acces mai mare la sectorul minier esențial al Australiei.