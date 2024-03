Nicolae Ciucă, după 'execuția' din PNL: 'În politică, nu contează persoana niciunuia dintre noi, nici măcar a mea' (VIDEO)

Nicolae Ciucă, președintele PNL, explică în premieră decizia de demitere a lui Alin Nica din fruntea organizației PNL Timiș. Actualul președinte al Consiliului Județean Timiș a refuzat să accepte alianța cu PSD la nivel județean, înțelegere în baza căreia PNL va avea candidatul comun la Primăria Timișoara, iar PSD candidatul comun la Consiliul Județean Timiș.

„Am realizat o abordare politică în comun cu PSD. A fost o decizie luată la nivel coaliției și domnul Nica s-a opus. Am discutat cu dumnealui, i-am explicat, am încercat să găsim soluția cea mai bună și să înțeleagă că noi, eu personal nu voi lua niciodată o decizie pentru o singură persoană. În politică, nu contează persoana niciunuia dintre noi, nici măcar a mea. Eu am fost învățat să iau decizii pentru 1000 de oameni, pentru 10.000 de oameni, pentru 70.000 de oameni fără să periclitez această decizie pentru o singură persoană. Ca atare, nu a vrut să înțeleagă, a fost o decizie în Biroul Politic Național, eu am avut un vot, au fost voturile celorlalți colegi. PNL este un partid democratic. Ați văzut că apar știri din toate ședințele noastre”, a declarat Nicolae Ciucă, joi seara, la România TV.

Întrebat dacă este posibil să se mai ia astfel de măsuri și cu privire la alți membri PNL, Ciucă a răspuns: „Atunci când vine vorba despre interesul politic al partidului, de dezbaterile din interiorul partidului, membrii Biroului Politic Național sunt cei care decid. Eu am un vot.”

Alin Nica ar putea trece la Forța Dreptei

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Nica, demis din funcţia de conducere pe care a deţinut-o în PNL Timiş, afirmă că este în continuare membru al partidului, dar că există ”o incompatibilitate între ceea ce s-a decis” la nivelul alianţei PSD-PNL şi faptul că timişenii îi cer să continue la şefia Consiliului Judeţean. El susţine că i s-a transmis că ”cei de la PSD au ameninţat cu ruperea coaliţiei şi cu ieşirea de la guvernare dacă nu primesc Timişul”.

Nica a recunoscut că a discutat cu Ludovic Orban pentru a da „o şansă Dreptei din Timiş” şi i-a transmis lui Alfred Simonis, preşedintele PSD Timiş, că abia aşteaptă să îl bată măr la alegerile locale din 9 iunie.