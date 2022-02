Nicolae Ciucă, despre creșterea pensiilor: I-am spus ministrului Budăi că merg cu domnia sa la Bruxelles, dar nu vreau să vând iluzii pensionarilor (video)

Premierul Nicolae Ciucă a declarat, miercuri, la Antena 3, despre renegocierea PNRR astfel incat sa fie posibila majorarea pensiilor, ca este dispus sa mearga la Bruxelles cu ministrul Muncii, dar nu vrea să le vândă pensionarilor iluzii.

`Am avut discutii cu dl ministru Budai, am avut discutii la nivelul coalitiei cu liderii partidelor, am cazut de comun acord sa prezentam discutiile pe care le-am avut la Comisia Europeana. Este foarte corect ca in interiorul documentelor de referinta nu este trecuta o data anume pentru a renegocia anumite capitole sau puncte in PNRR. In schimb, discutia a fost de urmatoarea maniera: 'Haideti sa vedem in primii doi, concret ce s-a realizat si pe urma putem sa discutam'. Il inteleg foarte bine pe dl ministru (Budai), am pus in centrul programului de guvernare cetateanul roman, vom face tot ce este posibili ca prin deciziile pe care le luam sa putem asigura acel venit pe care cetateanul roman il merita cand a iesit la pensie, asigurarea unui trai decent. Personal, i-a zis dlui ministru (Budai) ca merg cu domnia sa la Bruxelles si negociem tot ce este de negociat in conditiile in care trebuie sa avem modificari la legea pensiior, la legea salarizarii, si sa punem pe masa concret ce dorim”, a afirmat Ciucă.

Întrebat dacă anul acesta pensionarii ar putea primi bani în plus, premierul a fost rezervat: „Eu sunt foarte optimist dar si realist in acelasi timp si nu vreau sa vand iluzii nimanui. In functie de bugetul pe care il avem la dispozitie, in functie de colectari”.