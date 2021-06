Nicolae Dică, înaintea meciului cu Mexic: Cluburile trebuie să înţeleagă că JO este o competiţie importantă

Nicolae Dică, antrenorul naţionalei olimpice pentru cantonamentul din Spania, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că speră ca toate cluburile să-şi lase jucătorii la Jocurile Olimpice, o competiţie foarte importantă pentru România, notează news.ro.

"Am decis să vin cu echipa în Spania împreună cu Mirel Rădoi, cu conducerea FRF. Vom vedea ce va fi. Clburile trebuie să înţeleagă că JO este o competiţie importantă, jucătorii vor să meargă, sperăm să ajungem la o înţelegere Avem conturat un lot mai larg, am avut discuţii cu Mirel, este important să facem alegerile cele mai bune. Sută la sută cred că vom putea obţine o medalie la Tokyo, nu va fi uşor, Acum avem meciuri de pregătire foarte importante, dar am încredere că putem face o figură frumoasă", a declarat Dică.

El a mai spus că nu crede că selecţionerul Mirel Rădoi va pleca după un rezultat negativ cu Anglia. "Mirel este un tip de om care se închide mult în el, la fel sunt şi eu, din păcate pentru noi, lumea spune că nu e bine aşa, a fost un meci amical, s-a pierdut, dar trebuie să avem încredere în chipa naţională. Nu cred că Mirel se va gândi să plece duoă un rezultat negativ în Anglia".

Dică a comentat şi despre discuţiile cu FCSB: "M-am dus pentru că era normal să merg la discuţii cu patronul echipei, să vedem ce îşi doreşte, de asta am fost, am sfost secund acolo şi principal, am şi jucat acolo", a afirmat Dică, el susţinând că Ivan Patzaichin este campioniul olimpic care l-a impresionat cel mai mult.

Naţionala olimpică de fotbal a României va înfrunta Mexicul, în pregătirea Jocurilor Olimpice din această vară, sâmbătă 5 iunie, de la ora 21.00, iar meciul va fi transmis în exclusivitate pe Prima TV.

"Tricolorii" vor juca atât meciurile de pregătire cât şi pe cele de la Tokyo în tricourile alese de fani, iar Prima TV va transmite în direct şi în exclusivitate partidele de pregătire din Spania. Meciul cu Mexic este primul în care jucătorii români vor evolua în tricoul creat împreună cu suporterii.

România va întâlni Mexic, sâmbătă 5 iunie, de la ora 21:00, şi Australia, marţi 8 iunie, de la ora 21:00, în exclusivitate pe Prima TV.

Cele două adversare sunt şi ele calificate la turneul olimpic de la Tokyo. Atât reprezentativa Mexicului cât şi cea a Australiei şi-au dorit ca meciurile de pregătire pentru Olimpiadă să fie şi cu o echipă din Europa. Situaţia convine României, Mexicul fiind calificată din aceeaşi zonă CONCACAF ca şi Honduras, iar Australia având un stil asemănător Noii Zeelande, echipe din grupa României la turneul olimpic.

Lotul deplasat în Spania va fi coordonat de Nicolae Dică, secundul lui Mirel Rădoi, şi este format din cei care evoluează în Liga 1, dar şi în Spania, Italia sau SUA.