Nicușor Dan TAIE CRACA PLUS, după ce a fost atacat pentru că a primit susținerea PNL: Am spus de un an de zile că negociez

Scandalul USR - PLUS pe tema candidaturii lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei continuă. Nicuşor Dan afirmă, după ce PLUS a criticat modul în care a obţinut susţinerea PNL, că şi-a anunţat candidatura independentă la Primăria Capitalei cu aproape un an în urmă şi a spus de atunci ”public şi în mod repetat” că va negocia cu toate partidele de Opoziţie, conform News.ro.

”Mi-am anunţat candidatura independentă la Primăria Capitalei cu aproape un an în urmă şi am spus de atunci, public şi în mod repetat, că voi negocia cu toate partidele de Opoziţie. O simplă căutare pe Google expune sute de articole de presă, care informează despre negocierile mele. Am vorbit în ultimele luni cu toţi liderii partidelor de opoziţie din România. Toţi ştiu direct de la mine cât de important este pentru bucureşteni stabilirea unui candidat unic pentru Primăria Capitalei. Vorbesc despre candidatul unic de un an de zile. Logic, candidatul unic nu se poate obţine decât strângând în jurul unei persoane toate forţele politice de opoziţie. Am reuşit să obţin susţinerea USR. PMP declară prin liderii săi că mă susţin, iar cel mai important partid din România, PNL, mi-a dat susţinerea oficială ieri. Sper ca şi restul de forţe politice anti-PSD să li se alăture”, spune Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan, spune, într-o postare pe pagina sa de socializare, că Bucureştiul este vocaţia şi obiectivul sau politic şi că împreună cu cei care îl susţin, are la dispoziţie trei luni pentru a definitiva soluţiile la problemele grave ale oraşului: poluarea, traficul rutier, încălzirea centralizată.

”Lupt pentru Bucureşti de peste 14 ani. Nu e niciun secret pentru nimeni. Bucureştiul este vocaţia mea şi obiectivul meu politic. Am spus-o şi la prima candidatură şi în 2016, când am înfiinţat USB şi USR, care acum se luptă cu PSD în Consiliul General al Primăriei şi în Parlament, de aproape 4 ani”, îşi începe Nicuşor Dan postarea de sâmbătă, pe Facebook.

”Acum trebuie să ne aşezăm la masă şi să lucrăm. Avem 3 luni la dispoziţie ca să definitivăm împreună soluţiile la problemele cele mai grave ale oraşului nostru: poluarea, traficul, protecţia împotriva cutremurelor, încălzirea centralizată şi planurile de dezvoltare pe termen mediu-lung ale Capitalei. Nu avem nicio zi de pierdut. Capitala are nevoie să fie salvată din ziua unu de după alegeri. Aş vrea să le mulţumesc tuturor celor care se implică în lupta civică şi politică pentru Bucureşti. Doar împreună putem repara acest oraş şi transforma într-un oraş-acasă curat, verde, contemporan, plin de viaţă şi energie pentru toţi cei care trăiesc aici, indiferent de sex, vârstă, locul unde ne-am născut, etnie, orientare sexuală, religioasă, politică, studii sau venituri. Bucureşti trebuie să fie pentru noi toţi acasă. Asta înseamnă un Bucureşti 100%”, a mai scris Nicuşor Dan.

Candidatul PLUS la Primăria Capitalei, Vlad Voiculescu, a anunţat, vineri, că nu merge mai departe cu candidatura sa, după ce PNL a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan pentru aceasta funcţie. El a criticat modul cum a fost desemnat Nicuşor Dan candidat, “pe din dos”, în spatele uşilor închise, Voiculescu dorind ca în procesul de desemnare a candidatului alianţei USR-PLUS să fie implicaţi şi bucureştenii.

De asemenea,liderul PLUS Dacian Cioloş a afirmat, după ce PNL a anunţat că îl susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, că i-ar fi plăcut ca Nicuşor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu şi despre susţinerea pe care o negocia cu Orban, calificând gestul drept o „lovitură“ de imaginie de care avea nevoie numai Ludovic Orban.