Noua invenție japoneză, pepenii de lămâie, au ajuns deja pe rafturile supermarketurilor

Lemon Melon este un tip de pepene nou dezvoltat care, aparent, combină dulceața și aroma pepenelui cu o ușoară acrivie care amintește de lămâie. Compania japoneză de horticultură Suntory Flowers ar fi petrecut cinci ani pentru a dezvolta pepenele lămâie, reproducându-l dintr-un tip de pepene importat inițial de peste ocean, scrie odditycentral.com.

Procesul a implicat multe încercări și erori și a durat aproximativ cinci ani. În timpul perioadei de dezvoltare, horticultorii au experimentat îndelung o serie de factori, inclusiv metodele de cultivare și perioadele de recoltare. Produsul final, care se pare că este amestecat cu lămâi reale, este suculent și dulce ca un pepene, dar ușor acru ca o lămâie, fiind fructul perfect pentru a fi savurat într-o zi călduroasă de vară.

Pepenele de lămâie are forma rotundă obișnuită a unui pepene, dar coaja sa nu are dungile și striațiile caracteristice unui pepene, iar pulpa este albă. Textura este comparabilă cu cea a perelor, dar se înmoaie pe măsură ce se coace și sfârșește ca cea a pepenilor Yubari. În prezent, în Hokkaido există doar cinci agricultori care cultivă pepeni de lămâie și se așteaptă ca aceștia să cultive aproximativ 3 800 de pepeni de lămâie în acest an.

Pepenii de lămâie au ajuns deja pe rafturile supermarketurilor japoneze, vânzându-se cu aproximativ 3.220 de yeni (22 de dolari) bucata.

Cei suficient de norocoși care l-au încercat, nu se pot opri din a se lăuda cu gustul său delicios.

"Are un gust ușor acrișor, ca al lămâii, dar dulceața puternică a pepenelui. Este delicios", a declarat un reporter de la HBC News.

"Are un bun echilibru între dulce și acru. Ar fi fructul perfect pentru o zi călduroasă", a spus o altă persoană.

Pepenele cu lămâie este cea mai recentă apariție pe piața japoneză a fructelor de lux, care include minuni comestibile precum cel mai scump pepene verde din lume, pepeni de formă pătrată, Ruby Roman, cei mai scumpi struguri din lume, și bijuteriile albe, căpșunile albe emblematice ale Japoniei.