Noul şef DIICOT, amic şi fost coleg cu generalul SRI Dumitru Dumbravă (surse)

Procurorul Felix Bănilă este, de azi, noul şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), după ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire. Bănilă este fost coleg de an la Facultatea de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi cu generalul SRI Dumitru Dumbravă. Potrivit unor surse citate de G4media.ro, noul şef DIICOT ar fi chiar prieten cu secretarul general SRI.

Vezi şi: Descoperire-surpriză a cercetătorilor: Mirosul de cafea ajută creierul chiar şi fără a consuma băutura

"E vreo problemă?", a declarat pentru G4media.ro noul șef DIICOT, Felix Bănilă, fără să nege informația, dar și fără să dea detalii. !Am fost colegi de an, da. Dacă verificați CV-urile noastre, veți vedea că am absolvit amândoi în 1996. Am fost coleg de an cu alți 200 de inși", a mai declarat Felix Bănilă. Cei doi l-au avut profesor de drept penal pe Tudorel Toader.

În proiectul de management, procurorul Bănilă a scris că vrea să îmbunătățească colaborarea dintre DIICOT și SRI. Felix Bănilă a declarat, după ce fost propus de Tudorel Toader, fiind întrebat despre protocoalele semnate cu SRI, că nu înţelege de ce acestea au fost secretizate, precizând că nu intenţionează să semneze alte astfel de documente.

Generalul Dumbravă a ajuns un personaj contestat public după ce a declarat că, pentru SRI, justiţia este un "câmp tactic". Acesta este persoana care ţinea legătura cu instanţele din partea SRI. Jurnalista Emilia Şercan a scris că lucrarea de doctorat a lui Dumitru Dumbravă ar fi plagiată. Detalii AICI!

Vezi şi: Corpul tău îţi transmite semnale prin pofte: Ce înseamnă când vrei să mănânci sărat sau când tânjeşti după ciocolată .