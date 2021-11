Numărul intervenţiilor salvamontiştilor s-a dublat în ultimele luni în Harghita

Numărul intervenţiilor salvamontiştilor harghiteni s-a dublat în ultimele luni, echipele fiind solicitate de aproximativ 300 de ori să vină în sprijinul celor care au suferit accidente ori s-au rătăcit în pădure.

Şeful Serviciului Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita, Fekete Ors, a declarat, pentru AGERPRES, că această creştere se datorează atât numărului foarte mare de turişti care au vizitat judeţul în această vară, cât şi prezenţei unor persoane din alte zone, venite la cules de ciuperci sau fructe de pădure şi care s-au rătăcit.

"Am avut foarte multe intervenţii şi probleme, de la începutul sezonului de vară şi până în prezent. Am avut 300 de intervenţii, iar în alţi ani numărul era la jumătate. Am avut foarte multe probleme şi cu oamenii care lucrează în pădure, am avut şi decese şi de toate. Cele mai multe au fost intervenţii minore, cum ar fi fracturi, zgârieturi sau tăieturi, care s-au întâmplat pe traseele frecvent folosite de turişti, cum ar fi Cheile Bicazului sau Cheile Vârghişului. Am avut şi multe rătăciri, pentru că, în această vară, am avut mulţi oameni veniţi din alte judeţe la cules de fructe de pădure şi ciuperci şi au fost multe probleme cu aceşti oameni care nu au avut habar de zona noastră. Am avut zilnic mai multe astfel de cazuri", a spus Fekete Ors.

Şeful salvatorilor montani harghiteni a precizat că cea mai grea intervenţie a fost aceea în care salvamontiştii au căutat un proprietar de vite din Valea Ghimeşului, care fusese dat dispărut de familie şi care a fost găsit decedat, cu ajutorul câinelui de urmă, într-o zonă greu accesibilă.

Fekete Ors a mai arătat că în acest an numărul turiştilor care au vizitat judeţul a crescut foarte mult, în contextul în care mulţi au căutat zone liniştite în care să-şi petreacă vacanţa.

Pe lângă intervenţiile în sprijinul celor aflaţi în dificultate, cei 120 de salvamontişti harghiteni şi-au continuat activitatea de refacere a unor trasee turistice, de amenajare a unor trasee de cicloturism, dar şi programele dedicate copiilor şi tinerilor, pe care le derulează în fiecare an.

Fekete Ors a ţinut să anunţe că, în aceste zile, s-a redeschis traseul Kovacs, din oraşul Bălan spre Piatra Singuratică, acesta fiind blocat timp de mai bine de doi ani, în urma unei furtuni violente care a dus la prăbuşirea a sute de arbori.