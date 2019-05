Numărul membrilor USR a explodat: Fieful PSD în care șefii partidului se laudă cu o creștere de 150%

Numărul membrilor USR a crescut cu 150% în acest an în judeţul Satu Mare, uniunea având filiale în patru localităţi, a declarat preşedintele filialei municipale Satu Mare, Radu Panait, vineri, într-o conferinţă de presă, potrivit AGERPRES.

"De la începutul anului am avut tot mai multe solicitări de înscriere în partid. Numărul membrilor a crescut cu 150% în ultimele cinci luni. Considerăm că am pornit de la un nivel foarte mic. 150% înseamnă că am depăşit 100 de membri. Noi ne aşteptăm ca în următoarele şase luni să depăşim 200 de membri şi să ajungem undeva la 10, poate chiar 12 filiale la nivel judeţean. Acestea sunt previziunile noastre", a spus Radu Panait.

Potrivit acestuia, USR are o filială judeţeană şi organizaţii constituire în municipiul Satu Mare, Carei, Tăşnad, Viile Satu Mare şi urmează să deschidă o filială în Negreşti Oaş.

În schimb, reprezentanţii PLUS nu au încă nicio filială, ci un comitet de iniţiativă format din 14 persoane.

"Noi vom ieşi în continuare în stradă, vom începe să ieşim în teritoriu, în rural, pentru că este o diferenţă mare de mesaj, mesajul nostru ajunge destul de greu. PLUS este construit ca un partid de jos în sus, problemele trebuie să pornească din comunitate, noi vrem să avem oameni în cât mai multe comunităţi astfel încât problemele lor să ajungă mai sus pentru a fi rezolvate", a spus reprezentatul PLUS, Ciprian Horvat.

La nivel de judeţ, Alianţa 2020 USR-PLUS a obţinut 16.017 (12,6%) voturi la alegerile europarlamentare din 26 mai.