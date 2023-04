Numărul militarilor ucraineni morţi în războiul cu Rusia, ținut la secret / Reznikov: 'Nu avem nevoie de trupe NATO, avem nevoie doar de arme şi instruire'

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a refuzat, într-un interviu acordat cotidianului spaniol La Razon, să precizeze numărul militarilor ucraineni morţi în războiul cu Rusia, afirmând în schimb că acesta este mai mic decât cel al cetăţenilor turci care au murit în cutremurele care s-au produs în februarie, şi a cerut din nou aliaţilor occidentali să-şi intensifice ajutorul militar pentru Ucraina.

"Avem victime, evident, pentru că suntem în război. Dar sunt mult mai puţine decât cele ruse. Nu vă pot da cifra, dar vă asigur că numărul total este inferior celui al morţilor din cauza cutremurului în Turcia", a susţinut ministrul ucrainean în interviul publicat duminică. Bilanţul seriei de cutremure produse în luna februarie în Turcia este de peste 50.000 de morţi, conform autorităţilor turce, conform AGERPRES.

'Nu avem nevoie de trupe NATO'

Atât Rusia cât şi Ucraina păstrează secretul asupra victimelor din propria tabără, dar avansează cu regularitate bilanţuri exagerate ale celor din rândul inamicului.



Întrebat dacă Ucraina are nevoie de trupe NATO, ministrul Reznikov a răspuns că armata ucraineană are în continuare suficiente resurse umane, dar îi trebuie arme şi instrucţie. "Nu avem nevoie (de trupe NATO) şi nici nu le-am cerut. Avem capital uman destul. Şi nimic nu s-ar schimba, pentru că noi avem experienţă (de luptă). Avem nevoie doar de arme şi instruire", a spus oficialul de la Kiev.



Ucraina are nevoie de "armament, armament şi mai mult armament", a insistat el, estimând că, în cele din urmă, Ucraina va primi avioane de luptă occidentale, aşa cum primeşte şi tancurile pe care aliaţii săi occidentali au fost mult timp reticenţi să i le ofere.



"Prioritatea este apărarea antiaeriană, să ne închidem cerul. Mă refer la armamentul sofisticat şi de asemenea la cel uşor. Acum contăm pe (avioanele) MiG-29, care ne dau o vizibilitate de 60 de kilometri şi o capacitate de lovire a ţintei la 30 de kilometri. Vizibilitatea avioanelor SU-35 ruseşti este de peste 200 de kilometri şi pot lovi la 150 de kilometri. Este o mare diferenţă. Avem nevoie de noi sisteme pentru a le rupe dominaţia aeriană. Pot fi (avioane de vânătoare) F-16, Gripen suedeze sau altele. Sunt sigur că le vom obţine, la fel cum s-a întâmplat cu tancurile. Aşa a fost mai înainte şi cu sistemele de artilerie. Când am venit la Ministerul Apărării glumeam că scrisoarea mea pentru Moş Crăciun era foarte lungă. Acum a mai rămas un singur lucru: avioanele. Tot restul am obţinut", a explicat ministrul ucrainean.



Conform documentelor clasificate ale Pentagonului scurse online în ultima săptămână, trupele ucrainene se află în criză de muniţii, astfel că îşi raţionalizează obuzele, echipamentele militare occidentale sosesc lent, militarii ucraineni sunt încă insuficient instruiţi în folosirea lor, efectivele militare sunt de asemenea insuficiente şi obosite, în timp ce armata ucraineană caută noi recruţi apelând inclusiv la distribuirea de ordine de încorporare bărbaţilor pe stradă, dar comandanţii ucraineni se plâng că noii recruţi trimişi pe front sunt slab instruiţi.



Totuşi, conform aceloraşi documente, armata ucraineană a reuşit să formeze 12 brigăzi bine instruite, care nu sunt angrenate în luptele aflate în desfăşurare şi sunt menţinute în rezervă pentru o mult aşteptată contraofensivă.