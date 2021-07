Numărul turiştilor străini în Spania a explodat în luna mai pe fondul relaxării restricţiilor

Numărul de turişti străini care au vizitat Spania a crescut până la 1,36 milioane în luna mai a acestui an, de la practic zero în luna mai a anului trecut când ţara era în carantina, a anunţat vineri Institutul naţional de statistică din Spania (INE), transmite Reuters.

Numărul de turişti s-a dublat de la o lună la alta, în luna mai 2021 comparativ cu luna aprilie 2021, pe măsură ce restricţiile de călătorie au fost relaxate, dar chiar şi aşa este cu 83% sub nivelul înregistrat în luna mai 2019. În plus, turiştii străini care au vizitat Spania au cheltuit 1,39 miliarde euro în luna mai a acestui an, cu 83% mai puţin decât în aceiaşi lună din 2019, a precizat INE.

Spania speră să atragă în acest an până la 45 de milioane de turişti străini, adică jumătate faţă de numărul înregistrat înaintea pandemiei, principala provocare fiind revenirea turiştilor din Marea Britanie, cel mai important contingent de vizitatori străini, informează Agerpres.

În 2019, Spania a primi 83,5 milioane de turişti străini, ceea ce a plasat-o pe locul al doilea, după Franţa, în topul celor mai importante destinaţii turistice mondiale. Însă, anul trecut, pandemia de Covid-19 a condus la diminuarea sosirilor de turişti cu 77%.

În primele trei luni ale acestui an doar 1,2 milioane de turişti străini au intrat în Spania, după ce restricţiile sanitare au fost înăsprite ca urmare a celui de al treilea val al pandemiei, care a făcut peste 79.000 de morţi în Spania.