O carte 'Harry Potter' în miniatură, scrisă de mână de J.K. Rowling, a fost scoasă la licitaţie

O carte "Harry Potter" în miniatură, scrisă de mână de J.K. Rowling, cu o valoare estimată la 100.000 - 150.000 de lire sterline, va fi scoasă la licitaţie, informează luni Press Association, scrie Agerpres.

Cartea, care are treizeci şi una de pagini şi a fost creată de autoarea britanică în 2004, cuprinde extrase din scrisoarea de bun venit trimisă tânărului vrăjitor de către Hogwarts, care apar la începutul primei cărţi din serie, "Harry Potter and the philosopher's stone".

În paginile cărţii pot fi citite fragmente precum "elevii pot aduce şi o bufniţă, o pisică, ori o broască" sau "părinţilor li se reaminteşte că elevilor începători nu le este permis să aibă propria mătură".

Cartea, cu o înălţime de aproximativ patru centimetri şi o lăţime de şase centimetri, este scoasă la licitaţie online de Just Collecting.

"Am observat că piaţa celor mai rare cărţi "Harry Potter" a crescut de zece ori în ultimul deceniu, pe măsură ce fanii seriei s-au maturizat şi au devenit adevăraţi colecţionari. Cred că fiecărui fan "Harry Potter" din întreaga lume i-ar plăcea să deţină această carte, aşa că ne aşteptăm să stârnească mult interes - şi poate chiar câteva oferte prin "Owl Post", a declarat Dan Wade, directorul departamentului de obiecte de colecţie al companiei, cu referire la serviciile poştale utilizate în universul "Harry Potter", asigurate de bufniţe.

Licitaţia se încheie la 26 martie.

Printre alte obiecte scoase la licitaţie de Just Collecting se numără un ceas de buzunar aparţinând gangsterului din East End, Reggie Kray, o fotografie cu actriţa Marilyn Monroe din perioada liceului şi o pălărie purtată de Madonna la un concert susţinut în 2006/