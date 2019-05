O elevă ucisă şi cel puţin 12 persoane înjunghiate într-o staţie de autobuz de lângă Tokyo (VIDEO)

O elevă a fost ucisă şi cel puţin 12 persoane au fost înjunghiatet marţi de un bărbat care avea asupra lui un cuţit într-o staţie de autobuz dintr-un oraş situat în apropiere de capitala Japoniei, Tokyo, informează televiziunea NHK, citând poliţia, potrivit Reuters preluat de Mediafax.

Vezi și: Avocatul Toni Neacşu, dezvăluire ŞOC: Liviu Dragnea a refuzat soluţia care l-ar fi scăpat de condamnare

Trei adulți au fost răniți, iar unul dintre ei nu prezintă semne vitale după incidentul din orașul Kawasaki, situat la sud de Tokyo, a declarat un oficial pentru Reuters.

Două fete au suferit leziuni ușoare, în timp ce starea celorlalte eleve a rămas necunoscută, a spus oficialul. Fetele, cu vârste între 6 și 7 ani, erau eleve la o școală catolică privată şi așteptau sosirea autobuzului școlar, a adăugat Kyodo.

At least 15 people injured, 2 dead after a mass stabbing near an elementary school in Kawasaki, Japan, NHK reports #川崎の事件 #登戸第一公園 #川崎市登戸 pic.twitter.com/aSHY8uQ9fY