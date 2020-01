O senatoare republicană va vota împotriva audierii de noi martori în procesul pentru demiterea lui Trump

Senatoarea republicană moderată Lisa Murkowski a făcut cunoscut că nu va sprijini convocarea de martori la procesul vizând destituirea lui Donald Trump, înainte de un vot crucial în această problemă, notează AFP potrivit Agerpres.

"Dată fiind natura partizană a procedurii de destituire de la începuturile sale, am ajuns la concluzia că nu va fi un proces echitabil în Senat. Nu cred că dacă vom continua se va schimba ceva", a motivat senatoarea de Alsaka într-un comunicat."Este trist să admitem, dar Congresul a eşuat ca instituţie", a subliniat ea.Iniţial, Lisa Murkowski a afirmat că ar putea susţine cererea pentru audierea de martori formulată de minoritatea democrată care are nevoie de patru voturi din partea republicanilor pentru a obţine câştig de cauză. Fără ea, moţiunea are mari şanse să fie respinsă, ceea ce va deschide calea spre un vot rapid în privinţa verdictului.Dacă senatorii se împart în mod egal (50-50), democraţii au spus că îi vor cere şefului Curţii Supreme, John Roberts, care prezidează procesul, să îşi ofere votul în sprijinul moţiunii. Magistratul, profund ataşat de independenţa sistemului judiciar, ar putea declina solicitarea.Lisa Murkowski doreşte să îl ferească de această situaţie inconfortabilă. "Este clar că unii dintre colegii mei încearcă să politizeze şi mai mult această procedură şi să amestece Curtea Supremă în lupta lor", a declarat ea. "Nu vot participa la acest efort", a ţinut să adauge senatoarea republicană."Din păcate, am ajuns la un nivel foarte jos în ce priveşte diviziunile în această ţară" şi-a exprimat regretul Lisa Murkowski.