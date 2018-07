ȘOCANT Rareș Bogdan povestește, pe Facebook, cum este amenințat cu moartea: 'Tu ești trofeul suprem'

Jurnalistul Rareș Bogdan este amenințat cu moartea zi de zi. Este informația postată pe Facebook de Oreste Teodorescu. Acesta susține că la mijloc ar fi vorba de intimidări.

"Încercările de intimidare, mizeriile și provocările Ciumei Roșii împotriva celor care se lupta ca România sa rămână stat de drept continua:

Rares Bogdan, Jocuri de putere, Realitatea tv:

"De trei săptămâni, tot primesc mesaje de amenințare - de la moarte... la familie. Nu am vrut să fac emisiune pe tema asta. Ba mai mult, apăruse un tip în cazul căruia voi cere organelor abilitate să îmi spună exact cine este. Mi-a zis că este cu ochii pe mine și că o să văd eu ce mă așteaptă: ”prima dată îi luăm pe ceilalți, tu ești trofeul suprem". I-am răspuns non civilizat, dar am păstrat mesajele. Le voi preda într-un dosar întreg”..., a scris Oreste Teodorescu pe Facebook.

